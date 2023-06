Dubai, Vae und Miami (ots/PRNewswire) -Reicht bei der Stadtkommission zwei Designvarianten zur Genehmigung einDAMAC International, ein Luxusimmobilienentwickler, der dafür bekannt ist, weltweit ambitionierte Maßstäbe in Design und Innovation zu setzen, gab heute bekannt, dass er seinen Antrag auf Planungsgenehmigung bei der Stadt Surfside eingereicht hat, mit dem atemberaubenden Design von Zaha Hadid Architects (ZHA).Dieser Auftrag ist das zweite Miami-Projekt für das preisgekrönte britische Architektur- und Designbüro, das von der verstorbenen, mit dem Pritzker-Preis ausgezeichneten Architektin Zaha Hadid gegründet wurde.ZHA hat zwei Designvarianten für ein ultra-luxuriöses 12-stöckiges Boutique-Kondominium direkt am Meer mit 57 Residenzen in der Collins Avenue 8777 entworfen. Die Eingabe erfolgt weniger als ein Jahr nach dem Kauf des 1,8-Acre großen Grundstücks am Meer im Juli 2022.Jedes Projekt von ZHA ist die sehr spezifische Assimilation seines einzigartigen Kontexts, der lokalen Kultur, der programmatischen Anforderungen und des intelligenten Engineering - es ermöglicht, dass die Architektur und das umgebende städtische Gefüge nahtlos ineinander übergehen, sowohl in der formalen Strategie als auch im räumlichen Erlebnis."Wir fühlen uns geehrt, dass wir für dieses ganz besondere Projekt ausgewählt wurden. Obwohl kein architektonisches Werk den Schmerz der Vergangenheit jemals auslöschen kann und auch nicht sollte, kann ein wirklich ambitioniertes architektonisches Werk einen so bedeutenden Ort respektieren", sagte Chris Lepine, Direktor von ZHA. "Es ist eine große Verantwortung, diese Vision für Surfside zu verwirklichen."Im Rahmen des Planungsantrags an die Stadt hat sich DAMAC dafür entschieden, zwei Varianten eines gemeinsamen Themas zur Prüfung vorzulegen. Die Eingabe basiert auf alternativen Auslegungen der städtebaulichen Vorschriften. Die erste Variante, die auf der Südansicht einsetzt, und die zweite mit gleichmäßigem Aufriss auf allen Seiten. Ziel ist es, der Stadt Entwürfe zur Verfügung zu stellen, die den Verordnungen entsprechen und die höchsten Designstandards erfüllen, die unter jeder Interpretation möglich sind.Beide Entwürfe zeichnen sich durch die Dualität von Zwillingsgebäuden aus, deren skulpturale Form durch ineinander verschachtelte Halbmonde moduliert wird, die an den Ecken zusammenwachsen. Diese weichen, wolkenähnlichen Elemente dehnen sich aus und ziehen sich zusammen, um das Auf und Ab des Ozeans nachzuahmen und die Fassade zu beleben. Die Balkone sind gestaffelt und nie vertikal ausgerichtet, um jedes Stockwerk abwechslungsreich zu gestalten und die horizontale Bewegung zu betonen. Balkonerweiterungen, Beschattungselemente und geometrische Kurven sorgen für Privatsphäre zwischen den Wohnungen und den angrenzenden Flächen mit einer zeitgemäßen Neuinterpretation von Sichtschutzwänden, einem charakteristischen Detail der strukturierten Elemente des Miami Modernism (MiMO), die die starke Sonne Miamis filtern.Die Eigentumswohnungen, die zwischen 4.000 und 15.000 Quadratfuß groß sind, werden den Bewohnern eine Vielzahl von Wohnerlebnissen bieten. Zu den Gemeinschaftseinrichtungen gehören ein 100-Fuß langer Pool auf dem Dach, der das Atrium zwischen den Nord- und Südarmen des Gebäudes überbrückt und einen direkten Blick auf die Innenstadt bietet, sowie ein 75-Fuß langes Indoor-Fitnessbecken."Wir freuen uns, unseren Planungsantrag mit den Entwurfsvarianten von Zaha Hadid Architects zur Genehmigung durch die Stadt einzureichen", sagte Niall Mc Loughlin, Senior Vice President of Communications bei DAMAC Holdings. "Mit diesen beiden Designvarianten haben sie ihre eigene Messlatte noch einmal höher gelegt, indem sie Form und Raum gekonnt miteinander verknüpfen, um die Sinne anzusprechen und ein unvergleichliches ultra-luxuriöses Erlebnis und ein echtes Gefühl für den Ort zu schaffen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2100012/DAMAC_International.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2100000/DAMAC_International.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/globaler-luxusimmobilienentwickler-damac-international-reicht-antrag-auf-planungsgenehmigung-ein-mit-entwurfen-von-zaha-hadid-architects-fur-ein-projekt-in-miami-301851089.htmlPressekontakt:DAMAC Corporate Communications,Tel.: +971 4 373 2197,E-Mail: corporatecommunications@damacgroup.comOriginal-Content von: DAMAC International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170724/5534400