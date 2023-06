(shareribs.com) Frankfurt / New York 14.06.2023 - Technologiewerte tendierten im deutschen Handel leicht im Plus. Der TecDAX legte leicht zu. An der Wall Street legte die NASDAQ zu, während der Dow-Jones-Index nachgab. Der DAX stieg am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 16.310 Punkte, Zalando, Continental und Vonovia legten zu. Rheinmetall, Siemens Healthineers und MTU Aero Engines gaben dagegen leicht nach. ...

