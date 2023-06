Wie vom Markt erwartet worden war, legt die Fed rund um Chef Jerome Powell eine Pause bei den Zinsen ein. Doch so überraschend reagieren jetzt die Aktien an den Börsen. Die Fed legt eine Zinspause ein - Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent bleibt unverändert. Die US-Notenbank Federal Reserve pausiert nach einer rasanten Serie von Zinserhöhungen. Die Fed beließ den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Sie hielt ...

