The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.06.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.06.2023



ISIN Name

AU000000CPH2 CRESO PHARMA LTD

CA65345C1005 NEXTECH AR SOLUTIONS

CA73939X1006 POWERTAP HYDRO.CAP.CORP.

JE00BYTQ7945 BION PLC

LU0290359032 XTR.II ITRAXX CR.SWAP 1C

NO0010911126 WIND ENTERP. 20/24

US225433AR25 UBS GROUP 16/26

US7833321091 RUTHS HOSPITALITY GR INC

US80405P1075 SATSUMA PHARMACEUTICALS

