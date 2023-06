DJ Fed hält Leitzins konstant, weitere Erhöhungen aber möglich

Von Nick Timiraos und Andreas Plecko

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet konstant gelassen. Nach zehn Zinserhöhungen in Folge beschloss das Federal Open Market Committee (FOMC) bei der aktuellen Sitzung, den Schlüsselzins in der Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent zu belassen. Die Zinsentscheidung fiel einstimmig. Die geldpolitischen Zügel könnten aber dieses Jahr weiter angezogen werden, denn die Notenbanker signalisierten, dass sie zu einer Zinserhöhung im nächsten Monat neigen, falls sich die Wirtschaft und die Inflation nicht stärker abkühlen.

Die meisten Ratsmitglieder rechnen in den neuen Projektionen mit zwei weiteren Zinserhöhungen in diesem Jahr. Sie erhöhten auch ihre Wachstums- und Inflationserwartungen. "Die Beibehaltung der Zielspanne bei dieser Sitzung ermöglicht es dem Rat, zusätzliche Informationen zu bewerten", hieß es im Statement zum Zinsbeschluss.

Die Fed hatte im März 2022 damit begonnen, die Zinssätze von nahe Null anzuheben, um die galoppierende Inflation zu bekämpfen und wieder in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent zu drücken. In einer historisch beispiellosen Serie von Zinserhöhungen wurde der Leitzins um 500 Basispunkte erhöht. Zwar ist die Inflation seit dem Höchststand von etwa 9 Prozent im Sommer 2022 deutlich gesunken, doch die Preissteigerungen insbesondere in den Dienstleistungsbranchen bleiben hoch.

Die US-Notenbank will die Inflation bekämpfen und gleichzeitig eine mögliche Kreditklemme abwenden - Herausforderungen, die in der Regel gegensätzliche Maßnahmen erfordern. Bislang haben sich der Preisdruck und die US-Wirtschaft nicht so stark abgekühlt, wie die Währungshüter erwartet hatten, und es gibt weiterhin Bedenken hinsichtlich des Bankensystems. Sollten sich die Spannungen im Bankensektor verschärfen, müssten sich Fed-Chef Jerome Powell und seine Kollegen entscheiden, ob sie taumelnde Banken stützen oder die hohe Inflation bekämpfen wollen.

