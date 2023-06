NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed ihre Gewinne etwas eingedämmt. Die Währungshüter in Washington legten zwar wie bereits erwartet eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus ein, signalisierten aber zugleich weitere Anhebungen in diesem Jahr. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) behauptete zuletzt ein Plus von 0,14 Prozent auf 112,83 Punkte. Die Rendite für die Papiere sank im Gegenzug auf 3,80 Prozent./gl/men