WASHINGTON (dpa-AFX) - In der US-Notenbank Fed gibt es offenbar eine große Neigung zu weiteren Zinsanhebungen. Fast alle Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses FOMC hielten es derzeit für wahrscheinlich, dass es weitere Zinsanhebungen geben werde, erklärte Fed-Chef Jerome Powell nach der Zinssitzung am Mittwoch in Washington.

Powell hob jedoch auch hervor, dass die Fed sich nicht festlege und ihre konkreten Entscheidungen erst auf der jeweiligen Zinssitzung treffe. Auf der aktuellen Sitzung seien keine Entscheidungen für die Zukunft getroffen worden - auch nicht für die kommende Sitzung im Juli.

Nach ihrer geldpolitischen Sitzung vom Mittwoch hatte die Fed ihren Leitzins erstmals seit 15 Monaten nicht angehoben. Zugleich signalisierten die Währungshüter mit ihren neuen Zinsprojektionen zwei weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr. Die Fed kämpft seit mehr als einem Jahr mit kräftigen Zinserhöhungen von insgesamt fünf Prozentpunkten gegen die hohe Inflation./bgf/jsl