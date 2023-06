Auszeichnung würdigt die bahnbrechende UFLPA Risk Solution von Everstream und das Projekt zur Risikobewertung der mehrstufigen Lieferkette von Medtronic im Hinblick auf Zwangsarbeit

Everstream Analytics, das globale Unternehmen für Einblicke in Lieferketten und Risikoanalysen, ist unter den Gewinnern des Top Supply Chain Projects Award von Supply Demand Chain Executive für seine Kooperation mit Medtronic, einem weltweit führenden Hersteller von medizinischen Geräten und Technologien. Die Auszeichnung würdigt die UFLPA Risk Solution von Everstream, die Unternehmen hilft, Risiken aufzudecken und die Einhaltung aktueller und künftiger Vorschriften zur Bekämpfung der Zwangsarbeit wie dem Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) nachzuweisen.

Die UFLPA Risk Solution basiert auf Everstream Discover, der einzigen automatisierten, mehrstufigen Transparenzlösung, die vollständig in eine End-to-End-Plattform für das Lieferketten-Risikomanagement integriert ist. Discover aggregiert Milliarden von Transaktionen und Datensätzen aus Tausenden von Datensätzen und -quellen und analysiert Materialfluss und Lieferantenbeziehungen, um Risiken zu identifizieren. Everstream-Kunden können die Erkenntnisse aus diesen Analysen nutzen, um das Lieferantenrisiko in Regionen mit Zwangsarbeit zu bewerten und vorherzusagen.

"Es ist eine Ehre, Anerkennung für das wichtige Engagement von Everstream zur Bekämpfung der Zwangsarbeit in der Lieferkette zu erhalten", so Julie Gerdeman, Chief Executive Officer bei Everstream Analytics. "Discover und unsere UFLPA-Lösung bewältigen die schwierige Aufgabe, das verborgene Risiko von Zwangsarbeit in komplexen Lieferantennetzwerken aufzudecken. Wir helfen unseren Kunden, diese menschenverachtenden Geschäftspraktiken aufzuspüren und zu bekämpfen, und lösen unser Versprechen ein, weltweit widerstandsfähigere, verantwortungsvollere und nachhaltigere Lieferketten aufzubauen."

Bis heute hat Everstream das Risiko von Zwangsarbeit bei Hunderttausenden von Zulieferern analysiert, darunter auch Partner von Medtronic, deren Ziel darin besteht, Schmerzen zu lindern, Gesundheit wiederherzustellen und Leben zu verlängern.

"Medtronic hat sich dazu verpflichtet, alles dafür zu tun, dass Risiken in der Lieferkette in Bezug auf die Menschenrechte erkannt und gemindert werden", berichtet Joe Robinson, VP Enterprise Risk and Continuity bei Medtronic. "Everstream ist es gelungen, unsere gesamte Wertschöpfungskette auf Risiken im Zusammenhang mit Zwangsarbeit zu untersuchen und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die uns ermöglichen, unser Risikoprofil zu verstehen, mögliche künftige Menschenrechtsverletzungen frühzeitig zu erkennen und unseren Auftrag zu erfüllen, damit wir als Unternehmen unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden."

Die vollständige Liste der Gewinner der Top Supply Chain Projects Awards finden Sie unter https://sdce.me/av7r0h. Weitere Informationen über die UFLPA Risk Solution von Everstream sind erhältlich unter https://www.everstream.ai/uflpa-risk-insights/.

