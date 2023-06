Die New Yorker Börsen standen am Mittwoch ganz im Fokus des Zinsentscheids der US-Notenbank. Die Währungshüter legten zwar wie bereits erwartet eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus ein, hoben aber ihre Leitzins-Projektionen an. Nach zunächst deutlichen Verlusten konnte Fed-Chef Jerome Powell die Märkte aber beruhigen.Der schon davor schwächelnde Leitindex Dow Jones gab dennoch um 0,68 Prozent auf 33.981 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,14 Prozent auf 4.363 Punkte. Dagegen schloss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...