Vaduz (ots) -Im Beisein des Regierungschefs Daniel Risch und der Aussenministerin Dominique Hasler fand auf Einladung von Botschafterin Isabel Frommelt-Gottschald am Mittwoch, 14. Juni zum ersten Mal in dieser Form ein Empfang für hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in der liechtensteinischen Residenz in Berlin statt. Der Anlass in Berlin steht in einer Reihe mit den bereits zur Tradition gewordenen Empfängen in Bern und Wien und dient vornehmlich der Präsentation des Landes im "politischen" Berlin.Um die verschiedenen Ebenen der Bundeshauptstadt mit den entsprechenden liechtensteinischen Pendants enger zu verbinden und Kontakte zu verschiedenen Verbänden und Think Tanks auszubauen, wurden der Regierungschef und die Aussenministerin von einer liechtensteinischen Delegation begleitet. Ausserdem waren Vertreter liechtensteinischer Unternehmen mit Niederlassungen in Deutschland eingeladen, die Bindeglieder und Beweis für die enge wirtschaftliche Verflechtung beider Länder sind.Der Einladung der Gastgeberin folgten u.a. der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundeskanzleramt und enger Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz, die parlamentarische Staatssekretärin des Bundesfinanzministeriums, Katja Hessel, Bundespräsident a.D. Joachim Gauck, Bundestagspräsident a.D. Norbert Lammert, zahlreiche Abgeordnete des Bundestages sowie Botschafterinnen und Botschafter befreundeter Staaten, Medienschaffende und viele weitere Gäste. Auf Einladung des Regierungschefs nahm auch der österreichische Finanzminister Magnus Brunner am Empfang teil.Sowohl der Regierungschef als auch die Aussenministerin nutzen den Anlass, um sich im Garten der liechtensteinischen Residenz auf informeller Ebene mit den Vertretern aus Berlin auszutauschen. "Ich bin der Liechtensteinischen Botschafterin Isabel Frommelt-Gottschald sehr dankbar, dass sie zu diesem sicher bald traditionellen Liechtenstein Empfang in Berlin eingeladen hat. Dieses Format und die Qualität und Quantität der Gäste zeigen, dass Liechtenstein als europäischer Partner wahrgenommen und geschätzt wird" so der Regierungschef. Die Aussenministerin ergänzt "dies ist keinesfalls selbstverständlich. Die sehr guten Beziehungen und das partnerschaftliche Miteinander werden mit Anlässen wie diesem gepflegt und vertieft."Im Vorfeld des Empfangs hielt der Regierungschef an der "European Economic Conference" der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) eine Keynote mit dem Titel "Europäische Impulse aus Liechtenstein", an der auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil und der österreichische Finanzminister Magnus Brunner auftraten. Die jährlich stattfindende Konferenz stand unter dem Titel "Die Transformation Europas", um Fragen der sich unter dem Eindruck von Energiekrise und Inflation wandelnden, deutschen Wirtschaft zu besprechen. Der Regierungschef nutzte den Besuch schliesslich für einen Medientermin mit n-tv, bei dem er die stabile Rolle der Wirtschaft und des Finanzplatzes Liechtenstein als resilientes, europäisches Modell hervorhob.Pressekontakt:Liechtensteinische Botschaft BerlinIsabel Frommelt-Gottschald, BotschafterinT +49 171 266 83Isabel.Frommelt@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100908333