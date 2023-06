J&J Green Paper, Inc. (JJGP), ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA, gab eine strategische, globale Partnerschaft mit der Sintesa Group, einem führenden indonesischen Unternehmen für strategische Investitionen mit einer über hundertjährigen Tradition, das sich der Förderung von nachhaltigem Wachstum durch Impact Investments verschrieben hat, bekannt.

Das Joint Venture greift auf die patentierte Technologie von JJGP und die beispiellose Führungsrolle der Sintesa Group zurück, um weltweite Produktionskapazitäten für JANUS®, eine von JJGP entwickelte umweltfreundliche Beschichtung für Papierverpackungen, die Polyethylen und die damit verbundenen Umweltgefahren ersetzt, aufzubauen.

JANUS ist eine rein natürliche feuchtigkeitsdichte Beschichtung für Papierverpackungen. Die darin verwendete recycelbare, kompostierbare und wiederverwertbare Technologie kann das Polyethylen ersetzen, das derzeit in herkömmlichen Papierprodukten verwendet wird ein wesentlicher Faktor bei der Herausforderung der globalen Abfallentsorgung und Umweltbelastung. JANUS ist eine biologisch abbaubare Verbindung mit einem nachhaltigen Ansatz für die Lebensmittel-Wertschöpfungskette und verschiedenen Anwendungen und Vorteilen, die mit der Philosophie von Sintesa übereinstimmen.

"Das Bekenntnis von Sintesa zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums, das den Menschen und dem Planeten zugute kommt, stimmt perfekt mit unserer Vision überein", erklärt Rick Bulman, Präsident von JJGP. "Wir sind begeistert und bereit, greifbare positive soziale Veränderungen in Indonesien und weltweit zu schaffen, indem wir eine neuartige Lösung zur Bewältigung der Umweltgefahren, die von Polyethylen ausgehen, vorantreiben."

Die Sintesa Group, die als Familienunternehmen gegründet wurde, das seine Widerstandsfähigkeit in einer sich ständig verändernden Dynamik aufrechterhalten will, hat Nachhaltigkeit zu einem strategischen Imperativ erklärt, der ihre geschäftliche Transformation leitet. Unter der Führung von Abyasa Kamdani, einem Familienmitglied der vierten Generation, stellt Sintesa sicher, dass ihre zukünftigen Investitionen mit dem Unternehmen abgestimmt sind, das seine Vision verfolgt, eine sogenannte Sustainable Excellence Company zu werden.

"Wir wollen mit zukunftsorientierten Partnern zusammenzuarbeiten, die mit tragfähigen Lösungen dazu beitragen können, eine nachhaltigere Unternehmenslandschaft und schließlich eine nachhaltigere Welt zu schaffen", sagt Kamdani, Leiter der Abteilung für Business Development bei Sintesa. "Innovatives High-Tech versetzt uns in die Lage, zu einer besseren Zukunft beitragen zu können, indem wir ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt anstreben. Gemeinsam mit JJGP werden wir einen Beitrag zur grünen Wirtschaft der ASEAN-Länder leisten, indem wir ein revolutionäres Produkt herstellen und gleichzeitig dazu beitragen, die Landwirtschaft zu unterstützen, Umweltgefahren zu bewältigen und durch strategische und verantwortungsvolle Investitionen umweltfreundlichere Arbeitsplätze zu schaffen."

Bulman würdigte diese Bemühungen und stellte fest, dass die in Indonesien eingeführte nachhaltige Technologie in den kommenden Jahren Entwicklungsinitiativen in der gesamten ASEAN-Region vorantreiben dürfte. Er fügte hinzu, dass JJGP in Kürze weitere Beratungspartnerschaften auf globaler Ebene eingehen werde, um die eigenen Ziele in den USA, Asien und anderen Regionen zu unterstützen.

"Die Vielseitigkeit von JANUS wird zu einer langen Liste von Produkten führen, die nicht mehr jahrhundertelang auf Mülldeponien liegen müssen", sagt Bulman. "Das war schon immer unser Ziel, und wir sind zuversichtlich, dass dieses Projekt schneller einen großen Einfluss auf die Umwelt haben wird, als Verbraucher denken."

Über die Sintesa Group:

Die Sintesa Group ist ein führendes indonesisches Unternehmen für strategische Investitionen, das sich für nachhaltige Spitzenleistungen einsetzt. Die Sintesa Group (PT Widjajatunggal Sejahtera), die 1919 als Familienunternehmen gegründet wurde, hat sich zu einer professionellen Holdinggesellschaft entwickelt, die sich auf den Aufbau neuer Geschäfte und die Entwicklung neuer strategischer Partnerschaften mit potentiellen Geschäftspartnern konzentriert. Unter den vier Hauptgeschäftsfeldern Property (Immobilien), Consumer Products (Konsumgüter), Industrial Products (Industrieprodukte) und Energy (Energie) verwaltet die Sintesa Group mehr als 15 Tochtergesellschaften, von denen zwei an der indonesischen Börse notiert sind. Die Sintesa Group hat die SDGs in ihr Geschäftsmodell und ihre verantwortungsvolle Geschäftspraxis integriert, indem sie ihre eigene SDGs Roadmap, "Sintesa for the Earth", entwickelt hat, um die Vision, eine Sustainable Excellence Company zu werden, zu verwirklichen.

www.sintesagroup.com

Über J&J Green Paper

J&J Green Paper, Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz im US-Bundesstaat Delaware, das eine bahnbrechende patentierte natürliche Verbindung und ein Verfahren zur Herstellung von feuchtigkeitsdichtem Papier entwickelt hat, das nicht nur die in handelsüblichem Papier und Papierverpackungen enthaltenen petrochemischen Stoffe eliminiert, die bei ihrem Zerfall Treibhausgase erzeugen, sondern auch die strengen Normen der EU und weiterer einzelner Staaten zur Vermeidung von Einwegkunststoffen erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter www.jjgreenpaper.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

