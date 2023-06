Velos IoT freut sich, die Markteinführung der neuesten eigenen Konnektivitätslösung Connect LPWA bekannt zu geben, die eine der größten Low Power Wide Area-Abdeckungslösungen auf dem Markt darstellt. Sie richtet sich an Wiederverkäufer, Unternehmen und OEMs, die derzeit 2G- und 3G-Netze nutzen und energieeffiziente Geräte mit reduzierten Kosten und maximaler Akkulaufzeit weltweit einsetzen möchten.

Bedingt durch die Einführung von 5G-Diensten durch die Mobilfunknetzbetreiber sehen sich viele von ihnen gezwungen, die derzeit für 2G- und 3G-Netze verwendeten Frequenzen wiederverwenden. Unternehmen müssen so früh wie möglich alternative Lösungen für diese Netze planen und finden, um die Auswirkungen auf ihr Geschäft zu minimieren. Die Frage ist also nicht, ob, sondern wann die LPWA-Technologie für die IoT-Konnektivität eingesetzt wird.

Die Connect LPWA-Lösung von Velos IoT bietet Konnektivität für die beiden beliebtesten LPWA-Technologien NB-IoT und CAT-M1. NB-IoT-Konnektivität ist derzeit in 47 Netzen in 35 Ländern verfügbar, mit LTE-M (CAT-M1) sind es 77 Netze in 42 Ländern, und die Liste wächst laufend. Beide Optionen unterstützen stromsparende Funktionen wie PSM (Power Saving Mode) und eDRX (extended Discontinuous Reception); Nutzer können dynamische und feste IPs zuweisen und sich sicher über benutzerdefinierte APNs verbinden, die alle über die Nomad Connectivity Management Platform mit einer einzigen Rechnung verwaltet werden.

Die Connect LPWA-Lösung wird dazu beitragen, die Lebensdauer von Geräten durch effizientes Batteriemanagement in einer IoT-Netzwerktechnologie zu maximieren, bei deren Entwicklung stets die Zukunft im Blick ist.

Graham Hart-Ives, VP of Sales bei Velos IoT, erklärt dazu:

"IoT-Nutzer stehen vor einem echten Problem, da die 2G- und 3G-Netze auf der ganzen Welt abgeschaltet werden. Velos IoT ist fest davon überzeugt, dass unsere neu eingeführten Konnektivitätsoptionen den Kunden erst gar keine andere Wahl lassen, als ihre Geräte durch eine langfristige und kostengünstige Alternative zu ersetzen."

Über Velos IoT

Nachhaltige, sichere und skalierbare Konnektivität für das Managed IoT

Früher als JT IoT bekannt, jetzt ein kombiniertes globales Unternehmen mit Velos IoT, Top Connect und NextM2M. Velos IoT ist ein führender Anbieter von IoT-Konnektivitätslösungen mit mehr als zehn Jahren bester Branchenkenntnis und einer starken finanziellen Basis. Wir sorgen für robuste globale IoT-Konnektivität mit mehr als 600 Netzwerken, die über eine erstklassige Konnektivitätsmanagement-Plattform verwaltet werden, für mehr als 17 Millionen Mobilfunkgeräte weltweit. Egal, ob Sie ein wachsendes Unternehmen oder ein globaler Konzern sind: Wir verfügen über ein vollständig skalierbares Geschäftsmodell, das an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen angepasst werden kann.

LinkedIn: Velos IoT

Twitter: @velosiot

velosiot.com

