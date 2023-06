Innovative neue Domain-Sicherheitstechnologie bietet Transparenz für Unternehmen, die Phishing, Markenmissbrauch und Online-Betrug eindämmen wollen

CSC, ein Domain-Registrar für Unternehmen und weltweit führend bei der Abwehr von Domain- und DNS-Bedrohungen, hat heute sein neues digitales Blockierungsnetzwerk Domaincasting? vorgestellt eine Ergänzung zu seinem derzeitigen Angebot an Enforcement-Dienstleistungen. Mithilfe globaler Daten aus seinem Partnernetzwerk hilft CSC Unternehmen, Domains zu blockieren und zu deaktivieren, die ihre vertrauenswürdigen Marken für Betrügereien missbrauchen.

Domaincasting basiert auf der proprietären DomainSec?-Plattform von CSC und ist das größte globale Blockierungsnetzwerk, das auch domainbezogene bösartige Daten erfasst und bei der Durchsetzung von Takedown-Verfahren gegen bösartige Akteure verwendet werden kann. Es kann bösartige Daten und Bedrohungen mit Partnern nahezu in Echtzeit austauschen. Das Blockierungsnetzwerk tauscht Daten mit Partnern wie globalen Internetdienstanbietern (ISPs), Sicherheitsanbietern, Browserbetreibern wie Google®, SIEM-Systemen (Security Information Event Management), Telekommunikationsanbietern, Registraren, Webhosting-Anbietern und Strafverfolgungsbehörden aus.

"Das Domaincasting-Blockierungsnetzwerk von CSC ist ein integraler Bestandteil des Domain-Sicherheitsstatus und des Zero-Trust-Modells eines Unternehmens. Diese Spitzentechnologie unterstützt CISOs (Beauftragte für die zentrale IT-Sicherheit) und Sicherheitsexperten bei der Blockierung und Beseitigung von Bedrohungsvektoren, die auf die externe Angriffsoberfläche abzielen, wie Phishing, Malware, DNS und gezielte Angriffe auf Marken", erklärt Ihab Shraim, Chief Technology Officer des Bereichs Digital Brand Services bei CSC. "CISOs können die Domaincasting-Bedrohungsvektor-Daten in ihr Security Operations Center integrieren und mit ihren eigenen internen Bedrohungsdaten zusammenführen, um einen umfassenden Überblick über die Bedrohungslandschaft zu erhalten."

"Als Teil unserer DomainSec-Plattform bietet Domaincasting unseren Kunden Zugang zu einem innovativen Blockierungsnetzwerk, um aktive und ruhende verdächtige Domainnamen und die dazugehörigen DNS-Einträge kontinuierlich zu überwachen", so Mark Calandra, Leiter des Bereichs Digital Brand Services bei CSC. "Als Domain-Registrar für Unternehmen mit der größten globalen Präsenz im Internet kann CSC Betrug und Markenmissbrauch schneller aufdecken und eindämmen und so eine unentbehrliche Zulassungsliste erstellen, um Unternehmen, ihre Mitarbeiter und Kunden vor betrügerischen Domains zu schützen."

Mehr über die Nutzung des digitalen Domaincasting-Blockierungsnetzwerks von CSC erfahren Sie auf unserer Website unter cscdbs.com.

Über CSC

CSC ist ein renommierter Sicherheits- und Bedrohungsinformationsanbieter erster Wahl und stellt Domain-Sicherheitslösungen für die Forbes Global 2000 und die 100 Best Global Brands® wie sicheres Domain-Portfolio-Management, Domain Name System (DNS), digitales Zertifikatsmanagement sowie digitalen Marken- und Betrugsschutz bereit. Da globale Unternehmen erhebliche Investitionen in ihren Sicherheitsstatus tätigen und ihre Bemühungen um den Schutz ihrer externen Angriffsfläche stetig weiter vorantreiben, kann CSC ihnen dabei helfen, ihre Domain-Sicherheitsrisiken zu verstehen und zu erkennen, wie diese mit ihrem Zero-Trust-Modell in Einklang stehen. Durch den Einsatz der firmeneigenen Technologie von CSC können Unternehmen ihre Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Cyber-Bedrohungsvektoren, die auf ihre Online-Assets und ihren Markenruf abzielen, stärken und so verheerende Umsatzverluste und erhebliche Geldstrafen aufgrund von Richtlinien wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vermeiden. CSC bietet auch Online-Markenschutz eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsaktivitäten unter Anwendung eines ganzheitlichen Ansatzes zum Schutz digitaler Assets sowie Betrugsschutzdienste zur Bekämpfung von Phishing. CSC hat seit dem Jahr 1899 seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, in den USA und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu machen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir über Experten für jede Branche verfügen, die wir bedienen. Besuchen Sie uns unter cscdbs.com.

