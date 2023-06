Das Unternehmen erreichte eine erhebliche sequenzielle Verbesserung bei der Kostensenkung, was mit seinem Ziel im Einklang steht, bis zum Ende dieses Kalenderjahres einen positiven freien Cashflow zu erzielen.

Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um eine "designierte Pressemitteilung", die im Hinblick auf den Prospektnachtrag des Unternehmens vom 3. Dezember 2021 zu seinem Kurzprospekt vom 22. April 2021 erstellt wurde.

- 13. Quartal in Folge mit einem positiven bereinigten EBITDA, was einer Erhöhung von 174 % im Jahresverlauf und von 20 % sequenziell entspricht; Treiber waren die erheblichen Kostensenkungen bei den Gemein- und Verwaltungskosten.

- High Tide erreicht einen Marktanteil von 9,5 % des kanadischen Cannabis-Einzelhandels außerhalb von Quebec[i], ein Zuwachs gegenüber den 9 % im Vorquartal.

- Der Umsatz auf bestehenden Flächen (Same-Store Sales) stieg um 30 % im Jahresverlauf und um 1 % sequenziell. Die kalkulierten täglichen Same-Store Sales erhöhten sich um 5 %, da das Quartal drei Tage weniger hatte; dies entspricht dem siebten Quartal in Folge mit einem Zuwachs bei den Same-Store Sales.

- High Tide bleibt das umsatzstärkste Unternehmen, das in kanadischen Dollar Bericht erstattet.[ii]

- Canna Cabana ist mit 153 Standorten weiterhin der größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhändler in Kanada und hat mehr als 1.040.000 Cabana-Club-Mitglieder, während die weltweite Kundenbasis von High Tide mehr als 4,5 Millionen beträgt.

CALGARY, AB, 14. Juni 2023 - High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, veröffentlichte heute seine Finanzergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2023, das am 30. April 2023 endete. Die wichtigsten Finanzzahlen werden in dieser Pressemeldung bekannt gegeben. Der konsolidierte Zwischenabschluss für die drei und sechs Monate, die am 30. April 2023 endeten, sowie der zugehörige Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) können auf der Website des Unternehmens unter www.hightideinc.com und den Profilseiten des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf EDGAR unter www.sec.gov abgerufen werden.

Wichtigste Finanzergebnisse des zweiten Geschäftsquartals 2023:

- Umsatzanstieg auf $ 118,1 Millionen im zweiten Geschäftsquartal 2023 im Vergleich mit $ 81,0 Millionen im gleichen Zeitraum 2022, was einem Zuwachs von 46 % im Jahresvergleich entspricht und mit dem Vorquartal übereinstimmt. Man beachte, dass das zweite Geschäftsquartal 2023 drei Tage weniger aufwies und im Vergleich mit dem ersten Geschäftsquartal 2023 ein saisonbedingt eher träges Quartal ist.

- Der Bruttogewinn erhöhte sich im zweiten Geschäftsquartal 2023 auf $ 31,6 Millionen im Vergleich mit $ 22,7 Millionen im gleichen Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg von 39 % im Jahresvergleich und einem Rückgang von 2 % sequenziell entspricht, da das Quartal 3 % weniger Tage aufwies.

- Die Bruttogewinnmarge in den zum 30. April 2023 abgeschlossenen drei Monaten betrug 27 %, was mit den vorangehenden drei Quartalen übereinstimmt. Das Unternehmen stellt fest, dass die Bruttomargen, die in stationären Geschäften erzielt wurden, sequenziell höher ausfielen.

- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich im zweiten Geschäftsquartal 2023 auf $ 6,6 Millionen im Vergleich mit $ 2,4 Millionen im Vergleichszeitraum 2022, was einen Anstieg von 174 % im Jahresvergleich und von 20 % sequenziell darstellt.[iii]

- Die anhaltenden vom Unternehmen umgesetzten Kosteneinsparungsmaßnahmen führten zu einem Rückgang der Gemein- und Verwaltungskosten als prozentualer Anteil des Umsatzes auf 5 % im zweiten Geschäftsquartal 2023, eine Verbesserung gegenüber 7 % im zweiten Geschäftsquartal 2022 und 6 % sequenziell.

- Löhne, Gehälter und Leistungen stellten im zweiten Geschäftsquartal 2023 12 % des Umsatzes dar, was den vorangehenden vier Quartalen entspricht.

- Der Datenumsatz von Cabanalytics lag im zweiten Geschäftsquartal 2023 bei $ 6,4 Millionen im Vergleich mit $ 5,1 Millionen im gleichen Vorjahresquartal. Sequenziell ging der Datenumsatz von Cabanalytics um 3 % zurück.

- Für Standorte, die im gesamten zweiten Geschäftsquartal 2023 und 2022 in Betrieb waren, stiegen die Same-Store Sales signifikant um 30 % im Jahresverlauf. Sequenziell erhöhten sich die Same-Store Sales um 1 %. Die kalkulierten täglichen Same-Store Sales erhöhten sich um 5 %, da das Quartal drei Tage weniger hatte; dies entspricht dem siebten Quartal in Folge mit einem Zuwachs bei den Same-Store Sales.

- Das Unternehmen setzte die Einführung von ELITE fort, dem ersten kostenpflichtigen Cannabis-Treueprogramm dieser Art in Kanada, das zum Stichtag 14. Juni 2023 über 13.500 Mitglieder aufwies, was einem Anstieg von 42 % seit dem 17. März 2023 entspricht.

- Der Verlust aus der betrieblichen Tätigkeit verbesserte sich im zweiten Geschäftsquartal 2023 auf ($ 2,6) Millionen im Vergleich mit ($ 7,6) Millionen im gleichen Vorjahreszeitraum und ($ 3,9) Millionen sequenziell, was einem Rückgang des Verlusts von 65 % bzw. 33 % entspricht.

- Der Nettoverlust verbesserte sich im zweiten Geschäftsquartal 2023 auf ($ 1,6) Millionen im Vergleich mit ($ 8,3) Millionen im gleichen Vorjahreszeitraum und ($ 3,9) Millionen sequenziell, was einem Rückgang des Nettoverlusts von 81 % bzw. 59 % entspricht.

- Das Unternehmen generierte im zweiten Geschäftsquartal 2023 ein Ergebnis pro Aktie (voll verwässert) von ($ 0,02) im Vergleich mit ($ 0,14) im gleichen Zeitraum 2022 und von ($ 0,05) sequenziell; dies entspricht einer Verbesserung von 86 % bzw. 60 %.

- Der freie Cashflow lag im zweiten Geschäftsquartal 2023 bei ($ 2,0) Millionen im Vergleich mit ($ 0,8) Millionen im ersten Geschäftsquartal 2023. Dabei ist hervorzuheben, dass dies im zweiten Geschäftsquartal eine bedeutende Reduzierung der Verbindlichkeiten und der Rückstellungen von $ 6,8 Millionen umfasst. Der freie Cashflow stellte ebenfalls eine Verbesserung von 66 % gegenüber ($ 5,8) Millionen im zweiten Geschäftsquartal 2022 dar.[iv]

- Die liquiden Mittel mit Stand 30. April 2023 betrugen insgesamt $ 22,5 Millionen.

"Ich freue mich sehr, eine anhaltend positive Dynamik in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit melden zu können, unter anderen das dritte Quartal in Folge mit Rekordzahlen bei der Umsatzgenerierung und dem bereinigten EBITDA, obwohl es sich um ein saisonbedingt eher träges Quartal handelte, das im Vergleich zum Vorquartal drei Tage weniger aufwies. Insbesondere wurde dieses Wachstum organisch erreicht und die Bruttomargen blieben erhalten. Wir erreichten dies durch den weiteren Fokus auf die Fundamentaldaten unseres Unternehmens mit unserem überlegenen Einzelhandelskonzept, unter anderem durch die Ausweitung unserer margenstärkeren White-Label-Angebote in Ontario, Manitoba und Saskatchewan, die zunehmende Akzeptanz unserer Fastendr-Kioske durch die Kunden in sämtlichen unserer stationären Geschäfte in Kanada, bedeutende Kosteneinsparungen in Bereichen wie den Gemein- und Verwaltungskosten sowie durch die vorübergehende Drosselung unserer offensiven Wachstumsstrategie. Hinsichtlich des Erreichens unseres erklärten Ziels der Generierung eines positiven freien Cashflows bis zum Ende des Kalenderjahres 2023 bleiben wir auf Kurs. Unser Fokus auf betriebliche Effizienzgewinne und die weitere Umsetzung unseres Geschäftsplans hebt uns von unseren Mitbewerbern ab, von denen einige weiterhin mit signifikanten betrieblichen und finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sind", sagte Raj Grover, der President und Chief Executive Officer von High Tide.

"Unser einzigartiges mitgliedschaftsbasiertes innovatives Discounter-Clubmodell hat sich sowohl für die Gewinnung als auch die Bindung neuer Kunden wiederum als strategisch überlegen erwiesen; die Zahl einer Million Mitglieder in unserem Cabana-Club-Treueprogramm wurde überstiegen, sodass dies weiterhin das größte Treueprogramm in Kanada für stationäre Cannabis-Geschäfte darstellt. ELITE, die nächste Weiterentwicklung unseres Discounter-Clubmodells, verzeichnete ein Wachstum von 42 % seit unseren letzten Ergebnissen, was unser Endergebnis stärkt und unseren Loyalty-Loop mit unseren Clubmitgliedern konsolidiert. Die Margen unserer stationären Geschäfte erhöhten sich im Laufe der letzten fünf Quartale um ca. 1 % pro Quartal, sodass wir der Ansicht sind, auf den meisten Märkten, auf denen wir tätig sind, weitere Chancen für eine Steigerung der Margen ausschöpfen zu können. Unser Wachstum bei den Same-Store Sales zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung; als wir täglich kalkulierten, verzeichneten wir ein sequenzielles Wachstum von 5 %. Obwohl wir sehr stolz darauf sind, dass wir einen Marktanteil von nahezu 10 % des Einzelhandelsmarktes von Kanada mit Ausnahme von Quebec gewonnen haben, sind wir dennoch davon überzeugt, dass weiterhin eine bedeutende Chance besteht, uns unserem Ziel eines Marktanteils von 15 % auf diesem Markt anzunähern. Ich betrachte diese Ergebnisse angesichts der extrem von Wettbewerb geprägten Marktbedingungen in Kanada als enorme Leistung, und dies ist gänzlich das Verdienst unseres Teams, von dem ich überzeugt bin, dass es das beste im gesamten Cannabissektor ist", so Herr Grover weiter.

Zweites Geschäftsquartal 2023 - Wichtigste betriebliche Ergebnisse (1. Februar bis 30. April):

- Das Unternehmen rangierte auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen 2023 von Financial Times Americas auf Platz 31 von 500 und erreichte Platz 1 in der Kategorie Einzelhandel.

- Das Unternehmen meldete, dass bestimmte leitende Angestellte, Directors und Berater, angeführt vom President und Chief Executive Officer des Unternehmens, zwischen dem 24. und 29. März auf dem offenen Markt insgesamt 258.921 Stammaktien von High Tide zu einem durchschnittlichen Preis von $ 1,59 pro Stammaktie erwarben.

- Das Unternehmen hielt eine virtuelle Präsentation auf der Sequire Cannabis & Psychedelics Conference ab.

- Die organische Expansion der Einzelhandelsgeschäfte wurde mit der Eröffnung eines neuen Canna-Cabana-Standorts in Edmonton, Alberta, fortgesetzt.

- Das Unternehmen führte die Einführung seiner margenstärkeren Produkte der Marke Cabana Cannabis Co in Saskatchewan, Manitoba und Ontario fort, wobei auf diesen Märkten derzeit 13 White-Label-Artikel verkauft werden.

- Das Unternehmen gab ferner bekannt, dass es am 20. April 2023 - ‚4/20' - einen gesamten Bruttoumsatz im Einzelhandel von über $ 2 Millionen auf allen Einzelhandelsplattformen erwirtschaftete, was einen Zuwachs von 64 % gegenüber dem vorangehenden Donnerstag darstellt. Die stationären Geschäfte des Unternehmens in Kanada meldeten einen Anstieg von 46 %, während der Umsatz über seine E-Commerce-Plattformen (Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com, Dankstop.com, Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, BlessedCBD.co.uk und BlessedCBD.de) einen Anstieg von 216 % gegenüber dem vorangehenden Donnerstag verzeichnete.

- Das Unternehmen feierte den Earth Day 2023 mit der Meldung, dass es über seine Partnerschaft mit [Re] Waste einen Beitrag zur Umlenkung von mehr als 20.000 Pfund Kunststoffabfällen aus Deponien leistete.

- Das Unternehmen behielt seinen Status als das umsatzstärkste Unternehmen im Cannabissektor von Kanada bei.²

Spätere Ereignisse (1. Mai bis heute):

- Die Mitgliedschaften im Cabana-Club-Treueprogramm erhöhten sich von 550.000 auf über 1.040.000, was einem Zuwachs von 89 % im Jahresverlauf und von 7 % sequenziell entspricht.

- Die ELITE-Mitgliedschaften beliefen sich im zweiten Geschäftsquartal insgesamt auf über 13.500 Mitglieder, was einen Zuwachs von 42 % gegenüber 9.500 am 17. März 2023 darstellt.

- Die organische Expansion der Einzelhandelsgeschäfte wurde mit der Eröffnung eines neuen Canna-Cabana-Standorts in Grande Prairie, Alberta, fortgesetzt.

- Das Unternehmen sponsert derzeit auf internationaler Ebene 306 Kinder über World Vision im Zuge seiner früheren Zusage, für jedes neu eröffnete Geschäft zwei Kinder finanziell zu unterstützen.

- Das Unternehmen gab bekannt, dass der Gründer von FABCBD seine Put-Option für die übrigen 20 % von FABCBD, die nicht im Eigentum von High Tide stehen, ausgeübt hat. Dementsprechend erwarb das Unternehmen die verbleibende Beteiligung von 20 % an FABCBD durch Ausgabe von 386.035 Stammaktien von High Tide im Wert von $ 747.827 auf der Basis eines angenommenen Preises von $ 1,9372 pro Aktie von High Tide.

- Das Unternehmen begrüßt die Verabschiedung von Gesetzesvorlage 10 durch die Gesetzgeber von Manitoba, die zur Aufhebung der sechsprozentigen Social Responsibility Fee (Gebühr für soziale Verantwortung) auf legale Cannabisverkäufe, rückwirkend zum 1. Januar 2022, führt.

Ausgewählte Finanzdaten für das zweite Quartal zum 30. April 2023:

(in Tausend kanadischen Dollar angegeben)

Drei Monate zum 30. April Sechs Monate zum 30. April 2023 2022 Ände- rung 2023 2022 Ände- rung $ $ $ $ Umsatz 118.136 81.031 46% 236.212 153.249 54% Bruttogewinn 31.569 22.694 39% 63.751 45.676 40% Bruttogewinnmarge 27% 28% (1%) 27% 30% (3%) Betriebskosten, gesamt (34.211) (30.272) (13%) (70.314) (59.401) (18%) Bereinigtes EBITDA 6.589 2.401 174% 12.089 5.357 126% Verlust aus Betriebstätigkeit6 (2.642) (7.578) 65% (6.563) (13.725) 52% Nettoverlust (1.568) (8.277) 81% (5.429) (15.629) 65% Verlust pro Aktie (unverwässert) (0,02) (0,14) 86% (0,07) (0,28) 74%

Es folgt eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettoverlust:

Drei Monate zum 30. April Sechs Monate zum 30. April 2023 2022 2023 2022 Netto- (verlust) -Ertrag (1.568) (8.277) (5.430) (15.629) Ertragsteuer (-rückerstattung) (2.041) (800) (3.277) (1.864) Wertzuwachs und Zinsen 1.759 1.541 3.572 3.092 Abschreibung und Amortisation 7.699 7.627 15.685 14.738 EBITDA (1) 5.849 91 10.550 337 Wechselkursverlust (-gewinn) 2 107 (13) 204 Transaktions- und Übernahmekosten 435 669 1.100 1.578 (Gewinn) Verlust aus Neubewertung von derivater Verbindlichkeiten (1.288) (728) (2.549) (1.253) Verlust (Gewinn) aus Tilgung von Schuldverschreibungen - (133) - (115) Wertminderungsverlust - - - 89 Aktienbasierte Vergütung 1.532 2.353 2.968 4.255 Verlust (Gewinn) aus Neubwertung marktfähiger Wertpapiere (19) 43 (27) 262 Gewinn aus Tilgung von Finanzverbindlichkeiten 78 - 60 - Bereinigtes EBITDA (1) 6.589 2.401 12.089 5.356

Anmerkung:

(1) Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertminderungen ("EBITDA") und bereinigtes EBITDA. Diese Kennzahlen entsprechen keiner standardisierten, von den IFRS vorgeschriebenen Definition und lassen sich daher auch kaum mit ähnlichen, von anderen Emittenten gewählten Methoden vergleichen. Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen bieten den Anlegern eine ergänzende Methode zur Ermittlung der betrieblichen Performance des Unternehmens und lenken so den Blick auf Trends im Kerngeschäft des Unternehmens, die bei ausschließlicher Berücksichtigung von IFRS-konformen Bewertungsmethoden ansonsten möglicherweise nicht erkennbar wären. Die Unternehmensführung verwendet bei der Messung der Finanzperformance des Unternehmens nicht IFRS-konforme Kennzahlen.

Freier Cashflow (²) Q2/2023 Q1/2023 Q2/2022 Nettoliquidität aus der (verwendet in der) gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.365 2.114 (2.236) Laufender Investitionsaufwand (625) (246) (1.614) Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten (2.691) (2.715) (1.934) Freier Cashflow (1.951) (846) (5.784)

Anmerkung:

(2) Das Unternehmen definiert den freien Cashflow als Nettoliquidität aus der (verwendet in der) betrieblichen Tätigkeit, abzüglich des laufenden Investitionsaufwands, abzüglich der Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten. Der laufende Investitionsaufwand wird definiert als Mietereinbauten und Instandhaltungsaufwand, die in der bestehenden Geschäftstätigkeit erforderlich sind. Die am unmittelbarsten vergleichbare Finanzkennzahl ist die Nettoliquidität aus der betrieblichen Tätigkeit, wie in der konsolidierten Kapitalflussrechnung angegeben. Sie sollte nicht als Kennzahl für die Liquidität oder als Ersatz für vergleichbare Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit dem IFRS erstellt werden. Das Unternehmen hat die Art der Kalkulation des freien Cashflows anhand der zuvor angegebenen Definition überprüft, um für die Investoren die Untergruppe des Investitionsaufwands weiter zu klären, der sich auf das Wachstum gegenüber dem laufenden Investitionsaufwand bezieht, um die Generierung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit des bestehenden Geschäfts besser darzustellen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese neue Kalkulation die mittelgenerierenden Tätigkeiten des Unternehmens aus der laufenden Geschäftstätigkeit und den freien Cashflow, der für Wachstum zur Verfügung steht, genauer darstellt. Es sollte beachtet werden, dass diese Leistungskennzahlen nicht im IFRS definiert werden und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen, die von anderen Gesellschaften verwendet werden, vergleichbar sind.

Ausblick

High Tide ist Marktführer im stationären Cannabis-Einzelhandel in Kanada, betreibt über 153 Standorte, die im gesamten Land tätig sind, und verfügt über ein Cabana-Club-Treueprogramm mit mehr als 1.040.000 Mitgliedern. Nachdem das Unternehmen in 13 Quartalen in Folge ein steigendes positives EBITDA erwirtschaftet und einen Marktanteil außerhalb von Quebec von nahezu 10 % gewonnen hat, arbeitet es nunmehr auf das Ziel hin, bis zum Ende des Kalenderjahres 2023 einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften. Das Unternehmen geht davon aus, dass dies durch die Erhöhung der Same-Store Sales, weiteres Aufwärtspotenzial bei den Bruttomargen in seinen stationären Geschäften in Kanada und starke Kostenkontrollen erreicht werden kann. Das Unternehmen plant im Laufe des Jahres die Einführung weiterer White-Label-Artikel seiner Marke Cabana Cannabis Co., was zu einer Erhöhung der Bruttomargen beitragen sollte. Wir freuen uns über die anfängliche Akzeptanz von Cabana ELITE, unseres erstklassigen Angebots für eine kostenpflichtige Mitgliedschaft, für die sich bisher über 13.500 Kunden angemeldet haben. Wir erwarten, dass diese Zahl in den nächsten Quartalen stetig ansteigen wird, und dies sollte einen wiederkehrenden, margenstarken Ertrag und weitere Kundenbindung zur Folge haben.

Die Verpflichtung von High Tide zu operativer Exzellenz, die seine Immobilienstrategie und sein differenziertes Discounter-Clubmodell umfasst, hebt das Unternehmen in der Branche eindeutig heraus, während andere Firmen aller Größen leider zu kämpfen haben. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Marktbereinigung in den kommenden zwölf Monaten weiter anhalten wird, während der wichtige fünfte Jahrestag der Cannabis-Legalisierung ins Land geht und viele auslaufende Lizenzen nicht verlängert werden. Das Unternehmen hat derzeit die Absicht, in der zweiten Hälfte des Kalenderjahrs 2023 mehr Geschäfte als im ersten Halbjahr 2023 zu eröffnen. Angesichts des Makroumfeldes wird dieses Wachstum im Vergleich mit dem historischen Tempo wohl weiterhin relativ gedämpft ausfallen. Was mögliche zukünftige Übernahmen angeht, bestehen derzeit erhöhte Chancen am Markt. Wir sind weiterhin der Ansicht, dass unser Aktienkurs den wahren Wert des Unternehmens derzeit noch nicht abbildet, werden jedoch auch weiterhin jede Chance evaluieren. Dennoch haben wir vor, sehr selektiv vorzugehen, da wir der Meinung sind, dass wir sehr gut aufgestellt sind, um nur solche Chancen wahrzunehmen, die tatsächlich die strategischsten, attraktivsten und wertsteigerndsten sind und damit für die Aktionäre anhaltenden, bedeutenden Wert zu schaffen.

Webcast von High Tide zur Erörterung der Finanzergebnisse

Das Unternehmen wird am Donnerstag, den 15. Juni 2023 um 11:30 Uhr (Eastern Time) einen Webcast und eine Telefonkonferenz ausrichten, um den Abschluss zu erörtern.

Link zum Webcast von High Tide: https://events.q4inc.com/attendee/233560441

Teilnehmer können sich über den obigen Link vor dem Start des Live-Webcast für den Webcast registrieren. Drei Stunden nach dem Live-Webcast wird eine Aufzeichnung des Webcasts unter demselben Link verfügbar sein.

Teilnehmer, die während der Telefonkonferenz Fragen stellen möchten, müssen sich per Telefonschaltung über eine der folgenden Einwahlnummern einwählen.

Teilnahmedetails:

Teilnahme per Telefonkonferenz:

Gebührenfrei in Kanada: 1 833 950 0062

Lokale Einwahlnummer, Kanada: 1 226 828 7575

Lokale Einwahlnummer, USA: 1 404 975 4839

Gebührenfrei in den USA: 1 833 470 1428

Zugangscode: 475667

*Die Teilnehmer müssen den Zugangscode eingeben, bevor sie mit einem Live-Operator verbunden werden*.

Vierteljährliches Update des ATM-Programms

Gemäß dem At-the-Market-Aktienprogramm des Unternehmens (das "ATM-Programm"), das es dem Unternehmen ermöglicht, von Zeit zu Zeit Stammaktien im Wert von bis zu $40 Millionen (oder den Gegenwert in US-Dollar) ("Stammaktien") aus dem eigenen Bestand an die Öffentlichkeit, nach Ermessen des Unternehmens und vorbehaltlich der regulatorischen Anforderungen gemäß National Instrument 44-102 - Shelf Distributions und den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die "TSXV"), zu emittieren, gibt das Unternehmen bekannt, dass das Unternehmen im zweiten Quartal, das am 30. April 2023 endete, insgesamt 22.000 Stammaktien über die TSXV und den Nasdaq Capital Market ("Nasdaq") emittiert hat, was einem Bruttoerlös von weniger als $ 0,1 Millionen entspricht.

Gemäß einer mit dem ATM-Programm verbundenen Aktienvertriebsvereinbarung vom 3. Dezember 2021, die zwischen dem Unternehmen, ATB Capital Markets Inc. und ATB Capital Markets USA Inc. (die "Vertriebspartner") geschlossen wurde (die "Aktienvertriebsvereinbarung"), wurde im zweiten Geschäftsquartal, das am 30. April 2023 endete, eine Barprovision in Höhe von weniger als $ 0,01 Millionen auf den gesamten Bruttoerlös an die Vertriebspartner im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen im Rahmen der Aktienvertriebsvereinbarung ausgezahlt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den eventuellen Nettoerlös aus dem ATM-Programm zu verwenden, um nach Ermessen des Unternehmens, strategische Initiativen zu finanzieren, die es derzeit entwickelt, das Wachstum und die Entwicklung der bestehenden Aktivitäten des Unternehmens zu unterstützen, zukünftige Akquisitionen sowie Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren.

Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms ausgegeben werden, werden gemäß einem Prospektnachtrag vom 3. Dezember 2021 (der "kanadische Prospektnachtrag") zum endgültigen Basisprospekt des Unternehmens vom 22. April 2021, der bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Aufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas (der "kanadische Basisprospekt") und gemäß einem Prospektnachtrag vom 3. Dezember 2021 (der "US-Prospektnachtrag") zum US-Basisprospekt des Unternehmens vom 17. September 2021 (der "US-Basisprospekt"), der in seiner Registrierungserklärung auf dem Formular F-10 (der "Registrierungserklärung") enthalten ist und bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurde, ausgegeben. Der kanadische Prospektnachtrag und der kanadische Basisprospekt können auf SEDAR unter http://www.sedar.com/ heruntergeladen werden und die US-Prospektergänzung, der US-Basisprospekt und die Registrierungserklärung sind über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar.

Das ATM-Programm ist bis zum früheren Zeitpunkt (i) des Verkaufs aller im Rahmen des ATM-Programms zur Ausgabe verfügbaren Stammaktien, (ii) des Datums, an dem der kanadische Prospektnachtrag für das ATM-Programm oder den kanadischen Basisprospekt zurückgezogen wird, und (iii) des Datums, an dem das ATM-Programm vom Unternehmen oder von Vertretern gekündigt wird, wirksam.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 153 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Kanadas mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brand weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021 als auch 2022 vom Report on Business Magazine der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Außerdem wurde das Unternehmen auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die Geschäftsziele und Meilensteine des Unternehmens sowie den voraussichtlichen Zeitplan und die Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung oder dem Erreichen dieser Ziele und Meilensteine (einschließlich, ohne Einschränkung, vorgeschlagener Übernahmen); die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Absicht, eine oder mehrere realisierbare Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; die Entwicklung des Geschäfts des Unternehmens und die zukünftigen Aktivitäten nach dem Datum dieses Dokuments; Erwartungen in Bezug auf die Marktgröße und das erwartete Wachstum in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit tätig ist oder künftige Tätigkeiten in Erwägung zieht; Erwartungen in Bezug auf wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Cannabisbranche im Allgemeinen; den Markt für die aktuellen und geplanten Produktangebote des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu erobern; die strategischen Investitionen und Kapitalausgaben des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile; Änderungen der Gemein- und Verwaltungsausgaben; zukünftige Betriebstätigkeiten und -aktivitäten und deren Zeitpunkt; die künftige Steuerpflicht des Unternehmens; die geschätzten künftigen vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens; die künftige Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens und seine Fähigkeit, seinen Betriebskapitalbedarf und die prognostizierten Investitionsausgaben zu finanzieren; die Vertriebsmethoden, die das Unternehmen voraussichtlich für die Bereitstellung seiner Produktangebote nutzen wird; das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, und den Marktanteil oder die Reichweite des Unternehmens; die Leistung des Unternehmens und die Betriebsabläufe und Aktivitäten des Unternehmens; dass das Unternehmen das Geschäft des Unternehmens um die derzeit geplante Anzahl zusätzlicher Cannabis-Einzelhandelsstandorte im hierin angegebenen Zeitrahmen erweitern wird und das Unternehmen auf einem positiven Wachstumspfad bleibt; die Möglichkeit für das Unternehmen, die Gewinnspannen in den Märkten, in denen es tätig ist, zu erhöhen; die weitere Steigerung der Verkaufszahlen; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Ziel, 15 % des kanadischen Einzelhandelsmarktanteils außerhalb von Quebec zu erobern, zu erreichen; dass das Unternehmen sein Umsatzprofil deutlich verbessert; dass das Unternehmen die Entwicklung seiner Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte abschließt; die Fähigkeit des Unternehmens, einen beständigen freien Cashflow aus dem operativen Geschäft und aus Finanzierungstätigkeiten zu generieren, einschließlich der Änderung seines Kreditvertrags, innerhalb der hier angegebenen Fristen; die Fähigkeit des Unternehmens, einen dauerhaften, bedeutenden Shareholder Value zu schaffen; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und zu erneuern oder zu verlängern, einschließlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen des Erhalts dieser Genehmigungen; die Realisierung von Kosteneinsparungen, Synergien oder Vorteilen aus den jüngsten und geplanten Akquisitionen des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, die Geschäfte jedes erworbenen Unternehmens erfolgreich in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; die erwarteten Umsätze aus den fortgeführten Geschäften; die weitere Zunahme der Mitgliederzahlen der Treueprogramme Cabana Club und Cabana ELITE und die Auswirkungen, die dies auf die Einnahmen und die Kundentreue haben wird; die anhaltende Aufwärtsdynamik der Bruttomargen des Unternehmens in seinem kanadischen Ladengeschäft; die Markteinführung zusätzlicher Cabana Cannabis Co. SKUs und die Auswirkungen, die dies auf die Bruttomargen haben wird; das Erreichen der prognostizierten Umsatz- und Absatzprognosen; die Absicht des Unternehmens, das ATM-Programm und jedes weitere Angebot von Wertpapieren des Unternehmens abzuschließen; die Gesamtsumme der Erlöse, die das Unternehmen im Rahmen des ATM-Programms oder eines künftigen Angebots erhalten wird; die erwartete Verwendung des Nettoerlöses aus dem ATM-Programm oder einem zukünftigen Angebot durch das Unternehmen; die Notierung von Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms oder eines zukünftigen Angebots angeboten werden; die Vorwegnahme von Fusions- und Akquisitionsmöglichkeiten durch das Unternehmen und sein Plan, bei zukünftigen Fusionen und Akquisitionen selektiv vorzugehen; und das weitere Wachstum des Online-Einzelhandelsportfolios des Unternehmens durch weitere strategische und wertsteigernde Akquisitionen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift "Nicht vollständige Liste von Risikofaktoren" in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen ("FOFI") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze über voraussichtliche Betriebsergebnisse, Finanzlage oder Cashflows enthalten, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie im obigen "Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen" dargelegt sind. FOFI werden nicht in der Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt. Die FOFI erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in der vorgelegten Analyse dargestellten Beträgen abweichen, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf die FOFI verlassen sollte, da diese zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Senior Vice President, Corporate & Public Affairs

High Tide Inc.

mailto:omar@hightideinc.com

403-770-3080

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

mailto:vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com/, http://www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Auf der Basis der Daten von Statistics Canada für die Monate Februar 2023 und März 2023 sowie der Daten von Hifyre für April 2023, mit Ausnahme der Provinz Quebec.

#_ednref2 Auf der Basis von Berichten von New Cannabis Ventures mit Stand vom 15. Mai 2023. Für die Zulassung zum Senior Listing im New Cannabis Ventures muss der segmentierte reine Cannabis-Umsatz mehr als US $ 25 Millionen (CAD $ 31 Millionen) pro Quartal betragen. Für nähere Angaben siehe: https://www.newcannabisventures.com/cannabis-company-revenue-ranking/

#_ednref3 Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-konforme Kennzahl. Diese Kennzahl wie auch andere vom Unternehmen gemeldete nicht IFRS-konforme Kennzahlen werden in den Abschnitten EBITDA und Freier Cashflow in dieser Pressemitteilung definiert.

#_ednref4 Der freie Cashflow ist eine nicht IFRS-konforme Kennzahl. Diese Kennzahl wie auch andere vom Unternehmen gemeldete nicht IFRS-konforme Kennzahlen werden in den Abschnitten EBITDA und Freier Cashflow in dieser Pressemitteilung definiert. Das Unternehmen passte die Art der Berechnung des freien Cashflows in diesem Quartal an und hat für seine eingereichten Dokumente eine Kalkulationstabelle für das zweite Geschäftsquartal 2022, das erste Geschäftsquartal 2023 und das zweite Geschäftsquartal 2023 bereitgestellt. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese neue Kalkulation die mittelgenerierenden Tätigkeiten des Unternehmens aus der laufenden Geschäftstätigkeit und den freien Cashflow, der für Wachstum zur Verfügung steht, genauer darstellt. Siehe nachstehende Anmerkung (2) in den Abschnitten Freier Cashflow in dieser Pressemitteilung für weitere Definitionen und Erklärungen.

