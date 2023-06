NEW YORK, June 15, 2023, steht jetzt auf der Wunschliste vieler erfahrener und angehender Krypto-Miner. Dieser ASIC-Miner ist in Bezug auf seine Mining-Effizienz, seine Benutzerfreundlichkeit und seine Rentabilität jedem anderen bestehenden Produkt weit überlegen.

Das beeindruckendste Merkmal des BM Pro ist seine Hash-Power, die im Vergleich zu jeder anderen Mining-Hardware deutlich höher ist. Die hohe Beliebtheit dieses Miners ist auch auf seinen moderaten Stromverbrauch von nur 2200 W zurückzuführen.

Hash-Raten:

Bitcoin 3900 TH/s

Litecoin 400 GH/s

Dash 75 TH/s

Monero 32 MH/s

Monatliche Gewinne

Bitcoin 7000 USD

Litecoin 9800 USD

Dash 26.000 USD

Monero 20.000 USD

Obwohl BM Pro-Benutzer nur eine Coin auf einmal minen können, bietet Bitmanudie Möglichkeit, die Coins in Echtzeit zu wechseln. Dies gibt den Minern die Freiheit, die profitabelste Coin gemäß dem aktuellen Markttrend zu minen. Das Gerät wird vorkonfiguriert geliefert, erzeugt sehr wenig Wärme und Geräusche und kann aus der Ferne gesteuert werden. Diese Eigenschaften haben dazu beigetragen, dass der BM Pro seinen Weg in Rechenzentren, Haushalte und sogar in die Schlafzimmer der Menschen gefunden hat.

"Wir wollten Mining-Rigs entwickeln, die nicht nur extrem leistungsfähig, sondern auch super einfach zu bedienen sind. Um unsere Miner zu benutzen, muss man die Hardware nur mit dem Internet und einer Steckdose verbinden", so David Letoski, CMO von Bitmanu.

Um mehr über Bitmanu zu erfahren, besuchen Sie bitte https://bitmanu.com/

Über Bitmanu: Bitmanu ist ein Produktionsunternehmen, das von einem Team aus Investoren und renommierten Experten der Kryptobranche gegründet wurde, sich in ihrem Besitz befindet und von ihnen geleitet wird. Das Team setzt sich dafür ein, die Vorteile der neuesten technologischen Innovationen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Unternehmen bietet eine atemberaubende Auswahl an Krypto-Minern, die eine superschnelle Kapitalrendite bieten und von jedem unabhängig von seiner Erfahrung und seinem Wissen eingerichtet und genutzt werden können.