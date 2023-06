DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 15. Juni

=== *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Investorentag (08:00 PK) *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q *** 08:30 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 09:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose 09:15 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Fortsetzung BDEW-Kongress (seit 14.6.); u.a. mit Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger (15:30), EnBW-Chef Schell (13:30), CDU-Chef Merz (14:50) sowie RWE-Chef Krebber (14:50), Berlin *** 09:30 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft 10:00 DE/Aumann AG, HV 10:00 DE/Brenntag SE, HV 10:00 DE/Deutsche Wohnen SE, HV 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV 10:00 DE/Bundeswirtschaftsministerium, Innovationstag Mittelstand, u.a. mit Rede von Bundeswirtschaftsminister Habeck (13:30), Berlin *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung *** 11:00 EU/Handelsbilanz April *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,00% zuvor: 3,75% Einlagensatz PROGNOSE: 3,50% zuvor: 3,25% *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: -16,0 zuvor: -31,8 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 261.000 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: -14,8 zuvor: -10,4 *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Luxemburg 15:00 DE/Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Scholz, Berlin (anschließend PK) *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,6% zuvor: 79,7% *** 16:00 US/Lagerbestände April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q *** - DE/Deutsche Bahn und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Fortsetzung der Tarifverhandlungen (bis 16.6) - EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Verhandlung zu Nutzungsentgelten für Eisenbahnnetz der Deutschen Bahn - EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteil zu Klagen von Briten gegen den Brexit ===

