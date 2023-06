Implenia AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Erneut Gold für Implenia im Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis



15.06.2023 / 07:00 CET/CEST





Implenia erreicht auch 2023 Gold-Status im EcoVadis Sustainability Rating | Weiterhin unter den besten fünf Prozent der Branche | Erneute Verbesserung der Punktzahl bestätigt Implenia als Branchenführer Glattpark (Opfikon), 15. Juni 2023 - Im Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis erreicht Implenia 2023 wiederum den Gold-Status. Mit 70 Punkten wird der Bau- und Immobiliendienstleister unter den besten fünf Prozent der Branche gewertet und konnte das Ergebnis aus dem Vorjahr weiter verbessern. EcoVadis ist der weltweit grösste Anbieter von Nachhaltigkeitsratings - mit mehr als 100'000 bewerteten Unternehmen aus über 175 Ländern. Neben dem EcoVadis Gold Rating verfügt Implenia über das höchstmögliche Rating AAA von MSCI ESG Research und wird von Sustainalytics als Branchen-Leader in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) geführt.



«Die erneute Gold-Bewertung von EcoVadis bestätigt unser Engagement in der Nachhaltigkeit. Wir freuen uns, dass wir damit in der Branche weiterhin führend sind», sagt Anita Eckardt, Vorsitzende des Implenia Sustainability Committee. «Immer mehr öffentliche und private Kunden legen bei der Projektvergabe auf ein gutes EcoVadis Rating Wert. Besonders in den Bereichen Umwelt sowie Arbeits- und Menschenrechte wurden wir mit unseren Standards, unseren Health & Safety-Prozessen sowie unserem Code of Conduct wiederum sehr gut bewertet. Im Bereich Ethik konnten wir uns noch verbessern; durch eine starke interne Sensibilisierung für Compliance und ausführliche, transparente Berichterstattung.»



Als einer von fünf Unternehmenswerten und Teil der Mission ist Nachhaltigkeit in der Kultur von Implenia fest verankert und wird in der täglichen Arbeit gelebt. Implenia hat sich bis 2025 zwölf ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesetzt und ist laut aktuellem Nachhaltigkeitsbericht auf sehr gutem Weg, diese zu erreichen. Der führende Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister beweist damit, dass er nach erfolgreicher Transformation mit signifikanter Steigerung des Aktienkurses auch bezüglich Nachhaltigkeit hervorragend positioniert ist. Kontakt für Medien:

16. August 2023: Halbjahresergebnis 2023, Analysten- und Medienkonferenz Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau- und damit verbundene Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 7'600 Personen und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com .



