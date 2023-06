The following instruments on XETRA do have their first trading 15.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.06.2023Aktien1 AU0000282840 Melodiol Global Health Ltd.2 CA65345C3084 Nextech AR Solutions Corp.3 CA73939X2095 Powertap Hydrogen Capital Corp.Anleihen/ETF1 XS2615917585 Diageo Finance PLC2 USP5015VAQ97 Guatemala, Republik3 DE000A351NS2 Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG4 US91282CHH79 United States of America5 XS2637967139 ABN AMRO Bank N.V.6 XS2637963146 ABN AMRO Bank N.V.7 XS2638381819 Anglian Water Services Financing PLC8 XS2638380506 Anglian Water Services Financing PLC9 XS2628821790 Athora Holding Ltd.10 XS2638438510 Bank of Cyprus Holdings PLC11 XS2636324274 British Telecommunications PLC12 XS2635195311 Municipality Finance PLC13 DE000A351SC5 Sachsen-Anhalt, Land14 LU2608817958 Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF