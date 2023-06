Wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt nur wenig wagen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag nur leicht im Minus starten. Die Aussicht auf eine Zinspause in den USA hatte den DAX am Mittwoch zwischenzeitlich auf ein Allzeithoch geholfen, bevor der Leitindex 0,5 Prozent höher bei 16.310 Stellen aus dem Handel gegangen war. DAX (WKN: ...

