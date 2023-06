Polen will gerichtlich gegen das beschlossene weitgehende Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor in der Europäischen Union ab 2035 vorgehen. Polens Klimaministerin Anna Moskwa kündigte an, dass die Regierung des Landes in den kommenden Tagen Rechtsmittel gegen die Vorschriften vor dem obersten EU-Gericht einreichen wird. Sie hoffe, dass sich andere Länder anschließen werden. Polen gehört auch zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...