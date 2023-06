Telefonie-Dienste für den Einsatz in Unternehmen ergänzen Kollaborationsplattform Microsoft Teams

Alcatel-Lucent Enterprise, führender Anbieter von Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen, erweitert seine Kommunikations- und Kollaborationsplattform Rainbow by Alcatel-Lucent Enterprise und führt den als Schnittstelle zu Microsoft Teams konzipierten Rainbow Telephony for Microsoft Teams Connector ein.

Damit lassen sich bestehende Telefonsysteme auf unterschiedlichen Geräten (Desktop, Mobile, Tablet) in jeder Umgebung nutzen. Dies umfasst z. B. auch die Synchronisierung des Status in der Präsenzanzeige, eine einzige Telefonnummer für alle Geräte und Plattformen sowie die Einmalanmeldung (Single Sign On, SSO) und 3er-Konferenzen. Erweiterte Funktionen wie Anrufmanagement, Konferenzschaltung und Anrufsperre ermöglichen eine zuverlässige und effiziente Kommunikation mit Kunden, Partnern und Lieferanten.

Rainbow Telephony for Microsoft Teams ergänzt die Microsoft Teams-Dienste um Telefondienste in Unternehmensqualität. Damit lässt sich die gesamte Kommunikation auf einer einzigen Plattform zentralisieren und so die Effizienz der Teamarbeit und Projektkoordination steigern. Der Konnektor verbindet vorhandene Telefongeräte mit Cloud-Collaboration-Tools und bietet so optimale Konnektivität für Unternehmensanwender weltweit.

Die Statussynchronisation zwischen Microsoft Teams und Rainbow stellt sicher, dass die Benutzer während Teambesprechungen oder Anrufen nicht mehr gestört werden, da der Präsenzstatus automatisch zwischen Microsoft Teams-Anrufen und Telefonaten aktualisiert wird.

Mit einer einzigen Nummer sind die Benutzer jederzeit und auf jedem Gerät (wie Desktop, Smartphone und Tablet usw.) erreichbar. Bei ausgehenden Anrufen sorgt der Konnektor auch dafür, dass diese Nummer auf den Geräten angezeigt wird.

Zusätzliche Investitionen, Implementierungen oder Benutzerschulungen sind nicht erforderlich, da Unternehmen ihre bestehende Telefonanlage vor Ort oder in der Cloud mit Microsoft Teams verbinden können. Dank Rainbow Telephony for Microsoft Teams profitieren sie von professioneller Telefonie und Zusammenarbeit. Die Lösung ist auch ein effektiver Weg, um einen zukünftigen Übergang zur Cloud-Telefonie ohne Unterbrechung der Dienste zu ermöglichen.

Der Konnektor ergänzt Rainbow. Die Cloud-Kommunikationsplattform für Unternehmen wurde zu 100 Prozent in Europa entwickelt. Ihre Dienste werden von sicheren Rechenzentren auf der ganzen Welt erbracht.

"Wir freuen uns, den Nutzern von Microsoft Teams weltweit Telefonie-Funktionen in Unternehmensqualität anbieten zu können. Bei Alcatel-Lucent Enterprise legen wir großen Wert auf nahtlose Integration und Benutzerfreundlichkeit in jedem Aspekt unserer Rainbow-Plattform", sagt Moussa Zaghdoud, Executive Vice President, Cloud Communications Business Division. "Wir bieten außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen an, die den sich weiter entwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Rainbow Telephony für Microsoft Teams ist ein Beispiel dafür, wie die Rainbow-Plattform fortschrittlichste Telefonie-Funktionen integriert, um das Ökosystem jedes Kunden zu verbessern und eine optimierte Produktivität zu gewährleisten."

Rainbow ist eine sichere, ISO 27001-konforme Lösung; sie zeichnet sich durch ein Design aus, das Funktionen für die Produktsicherheit umfasst, um Sicherheitsbedrohungen zu vermeiden und zu erkennen.

Über Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise liefert individuelle Technologieerlebnisse, mit denen Unternehmen alles miteinander vernetzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Die sicheren und nachhaltigen Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen werden flexibel implementiert: in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Alle Lösungen bieten integrierte Sicherheit und schonen die Umwelt.

Mehr als 100 Jahre Engagement für Innovation und den Erfolg der Kunden haben Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter gemacht, der heute mehr als eine Millionen Kunden in aller Welt betreut.

Mit seinem Hauptsitz in Frankreich und mehr als 3.400 Geschäftspartnern weltweit verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung.

