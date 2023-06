Sind mehr Informationen an der Börse wirklich hilfreich? von Sven Weisenhaus Im aktuellen Rausch der Aktienmärkte ist die eigentlich negative Meldung, dass sich nun auch die Eurozone bereits in einer (technischen) Rezession befindet, ziemlich untergegangen. Zumal in der vergangenen Woche, als Eurostat am Donnerstag revidierte BIP-Daten veröffentlichte, in einigen Bundesländern ein Feiertag begangen wurde (Fronleichnam). Jedenfalls schrumpfte demnach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Euro-Währungsraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...