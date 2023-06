Der Finanzinvestor Bain Capital will den Schweizer Informatik-Dienstleister SOFTWAREONE für insgesamt 2,9 Mrd, Franken übernehmen. Schon am 31. Mai hat Bain eine unverbindliche Offerte von 18,50 Franken je SOFTWAREONE-Aktie vorgelegt. SOFTWAREONE will da aber nicht mitspielen. Der Verwaltungsrat hat sich nun gegen das Übernahmeangebot gestellt und begründet dies mit einer wesentlichen Unterbewertung der Gesellschaft und einer unzureichenden Begründung. Vielmehr will man das Unternehmen jetzt in eine neue Phase des Wachstums führen, daher unterbietet das eingegangene Angebot laut Firmenlenkern die aktuelle und zukünftige Bewertung des Unternehmens deutlich. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



