Köln (ots) -Das hat es noch nie gegeben: 1LIVE und COLOGNE COMEDY lassen Europas größte Comedy Mixshow 2023, die 1LIVE COMEDY-NACHT XXL, in diesem Herbst insgesamt vier Mal auf den Sektor los. Die größten Stars. Die besten Newcomerinnen und Newcomer. Und erstmalig vier Mega-Shows. Aufgrund des großen Erfolges des Live-Formats und bereits drei ausverkauften Arenashows wird es am 18. Oktober eine Zusatzshow in Oberhausen geben. Für die Zusatzveranstaltung sind ab sofort Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.Das Who is Who der deutschsprachigen Comedyszene steht am 18. und 19. Oktober in der Arena Oberhausen sowie am 20. und 21. Oktober in der Arena Köln auf den Bühnen, um in diesem Jahr erstmalig insgesamt über 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer live zu begeistern.Moderator der Shows ist Comedian, Sektor- und Lehrerkind aus dem Ruhrpott Bastian Bielendorfer: "Es ist eine große Freude, die 1LIVE COMEDY-NACHT XXL erneut moderieren zu dürfen...keine Bühne ist so groß, kein Abend so wild, kein Publikum so fantastisch wie die insgesamt über 40.000 Menschen. Es wird eine unvergessliche Show. Versprochen."Wer liebt ihn nicht? Comedy- und Grimme-Preisträger Torsten Sträter hat Premiere bei der 1LIVE COMEDY-NACHT XXL. Der gebürtige Dortmunder verspricht eine Führung durch die ganze Welt der Idiotie - wie er selbst sagt - nach dem bewährten Muster: zu albern für Kabarett, für Comedy aber ganz clever!Eine weitere Headlinerin des Abends ist Tahnee. Vom klassischen Stand-up über Sketch- und Radio-Comedy sowie Parodien bekannter Persönlichkeiten bis hin zu vielfältigen Gesangs- und Rap-Einlagen beweist die Komikerin immer wieder ihr herausragendes Können.In diesem Jahr mit am Start: David Kebekus. Der Kölner Comedian, Autor und Podcaster sucht sich Themen, über die es nicht schon 8.000 Witze gibt. Sein Programm ist handgemacht, selbstironisch und immer mit neuem Blickwinkel. In Köln ist zudem Schwester Carolin Kebekus zu Gast. Nach vier ausverkauften Shows mit ihren letzten beiden Programmen entert Carolin Kebekus auch dieses Jahr den kölschen Comedy-Olymp. Der Auftritt bei der 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL wird die letzte Gelegenheit sein, sie 2023 live auf der Bühne zu erleben.In Oberhausen wird Enissa Amani mit dabei sein. Kritisch, stets jedoch mit viel Humor, setzt sich die Comedy- und Grimme-Preisträgerin mit politischen und gesellschaftlichen Themen unserer Zeit auseinander.Aus Berlin in den Sektor: Filiz Tasdan ist Stand-up-Comedienne und Mitglied der Comedy-Crew Stand Up 44 um Felix Lobrecht. Sie fand ihre Leidenschaft für Comedy über einen Umweg als Werbetexterin. Seit drei Jahren schreibt sie für sich selbst und wird als Stand-Upperin auf Berliner Bühnen gefeiert.Osan Yaran ist Moderator der diesjährigen 1LIVE Hörsaal-Comedy Tour. Ex-Lidl-Filialleiter, Comedian und inzwischen mehrfach preisgekrönt, erzählt der waschechte Berliner charmant und mit brillantem Timing seine Geschichten aus dem Clash der Kulturen und wundert sich über kleingeistige, großmütige Vorstellungswelten sowie seinen Alltag in der Hauptstadt.Assane Badiane nimmt den diesjährigen rooky spot im Rahmen der Show ein und darf direkt von den Open Mics auf die große Arenabühne! Der Newcomer wurde per Anruf von Host Basti Bielendorfer on Air bei 1LIVE überrascht. Der 23-Jährige ist Gewinner des NightWash Talent Awards 2022 und erzählt - authentisch und ehrlich - Geschichten aus seinem Leben.Veranstalter der Showreihe ist das COLOGNE COMEDY FESTIVAL. In über neun Jahren feierte die 1LIVE COMEDY-NACHT XXL als größte Live-Mixshow jeweils einen europaweiten Zuschauerrekord mit bisher insgesamt über 135.000 begeisterten Besucherinnen und Besuchern.Die Veranstaltungen im Überblick:1LIVE OBERHAUSEN COMEDY-NACHT XXL - Show 1 (ZUSATZSHOW)Mittwoch, 18. Oktober 2023Showbeginn: 20:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr)Oberhausen / Rudolf Weber-ARENATickets ab sofort im Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen!1LIVE OBERHAUSEN COMEDY-NACHT XXL - Show 2 (AUSVERKAUFT)Donnerstag, 19. Oktober 2023Showbeginn: 20:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr)Oberhausen / Rudolf Weber-ARENA1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL - Show 1 (AUSVERKAUFT)Freitag, 20. Oktober 2023Showbeginn: 20:00 Uhr (Einlass: 18:00 Uhr)Köln / LANXESS arena1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL - Show 2 (AUSVERKAUFT)Samstag, 21. Oktober 2023Showbeginn: 19:15 Uhr (Einlass: 17:30 Uhr)Köln / LANXESS arenaDie Zuschauerinnen und Zuschauer werden gebeten, sich aufgrund längerer Einlasszeiten frühzeitig zur jeweiligen Location zu begeben.Weitere Infos auf 1live.de und comedy.cologneFotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.WDR.dePressekontakt:WDR Kommunikationkommunikation@wdr.deTelefon 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5534582