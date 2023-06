Einstiegskurs bei Heineken?

Gemessen am Absatz ist Heineken (NL0000009165) nach ABInBev die zweitgrößte Brauerei der Welt mit einem geografischen Fokus auf Europa. Heineken ist mit 20 Prozent des Konzernvolumens die wichtigste Marke, gefolgt von Amstel mit 4 Prozent. Das Unternehmen, das zu 50,1 Prozent von der Heineken-Familie kontrolliert wird, ist zudem eine der größten Brauereien in Afrika und auch in den asiatischen Märkten und auf den Importmärkten der USA präsent.

Für die Analysten der SG ist die Aktie aufgrund der Wachstumsstory, der Resilienz des Geschäftsmodells und der Agilität des Managements ein Kauf; sie geben ein 12-Monats-Kursziel von 127 Euro aus. Wer davon ausgeht, dass die Korrekturbewegung bei Heineken abgeschlossen ist, aber dennoch Wert auf einen Sicherheitspuffer legt, steigt mit Discount in die Aktie ein.

Discount-Strategie mit 6,6 Prozent Puffer (September)

Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SN76DE6 und dem Cap von 90 Euro kann beim Preis von 87,34 Euro eine maximale Rendite von 2,66 Euro oder 11,1 Prozent p.a. erwirtschaften. Der Puffer beträgt 13,4 Prozent. Schließt die Aktie am Bewertungstag 15.9.23 unterhalb des Caps, erhalten Anleger eine Aktienlieferung.

Discount-Strategie mit 8,7 Prozent Puffer (Dezember)

Die baugleiche Strategie mit 3 Monaten längerer Laufzeit gibt"s von SG unter der ISIN DE000SQ30424 zum Preis von 85,49 Euro mit einem Puffer von 8,7 Prozent. Aus der Differenz zum Cap errechnet sich der maximale Gewinn mit 4,51 Euro oder 10 Prozent p.a. Im negativen Szenario Aktienlieferung.

Discount-Strategie mit 14,2 Prozent Puffer (März)

Mehr Puffer mit tieferem Cap und längerer Laufzeit - das bietet der Discounter mit der ISIN DE000SQ8XCJ1 der SG. Aus dem Preis von 80,38 Euro ergibt sich ein Abschlag von 14,2 Prozent zum aktuellen Aktienkurs. Beim Cap von 85 Euro sind 4,62 Euro drin, wenn die Aktie am 15.3.24 oberhalb des Caps notiert, andernfalls erhalten Anleger auch hier eine Heineken-Aktie.

ZertifikateReport-Fazit: Die Heineken-Aktie ist seit Anfang Juni wieder unter 100 Euro zu haben - wer den global aktiven Brauereiwert als defensivere Komponente ins Depot aufnehmen will, kann den Einstieg über Discounter mit Sicherheitspuffer gestalten und bekommt im Fall der Fälle die physische Lieferung der Aktie.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Heineken-Aktien oder von Anlageprodukten auf Heineken-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de