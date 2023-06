Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat mit dem Stillhalten in der Zinspolitik den Erwartungen der überwiegenden Mehrheit der Marktteilnehmer entsprochen, so die Analysten der Helaba.Auch die Spekulationen auf einen weiteren Zinsschritt im Juli hätten weiterhin Platz. Etwas überraschend sei jedoch gewesen, dass die FOMC-Mitglieder bis zum Ende des Jahres zwei weitere Schritte um 25 Bp. für angemessen erachten würden. FED-Chef Powell habe aber betont, dass dies kein Fahrplan sei und die Zinsentscheidungen von Sitzung zu Sitzung in Abhängigkeit der Daten getroffen würden. An den Finanzmärkten hätten die Zinsspekulationen per saldo zugenommen. Die Aktiennotierungen, die im Vorfeld der Zinsentscheidungen von Spekulationen auf ein nahes Ende der Zinserhöhungen profitiert hätten, seien unter Druck gekommen. Am Rentenmarkt hätten sich die Verluste ausgeweitet. Mit Spannung werde die Kommunikation zu der erwarteten EZB-Zinserhöhung verfolgt. Sollten Hinweise auf Zinserhöhungen über den Juli hinaus ausbleiben, könnte sich die Stimmung unter den Marktteilnehmern wieder verbessern. ...

