Hannover (www.anleihencheck.de) - US-Treasuries haben nach dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank ihre Gewinne etwas eingedämmt, so die Analysten der Nord LB.Die FED habe zwar wie erwartet eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus eingelegt, aber zugleich weitere Anhebungen in diesem Jahr signalisiert. ...

