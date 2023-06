Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat das Leitzinsband bei 5,00-5,25% belassen und die Tür für weitere Erhöhungen offengehalten, so die Analysten der Helaba.Dies komme auch in den neuen Leitzinsprojektionen zum Ausdruck, die gegenüber den letzten Abgaben im März nach oben angepasst worden seien. Die FOMC-Mitglieder würden im Mittel ein Leitzinsband von 5,50-5,75% zum Ende dieses Jahres für angemessen halten, per Ende 2024 werde ein Niveau von 4,50-4,75% für gerechtfertigt gehalten. Viel hänge davon ab, wie sich die Inflation und die Konjunktur entwickeln würden. ...

