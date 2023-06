Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel gestern Mittwoch mit Zuwächsen beendet. US-Erzeugerpreisdaten hatten am Nachmittag die Erwartung untermauert, dass die US-Notenbank Fed den Leitzinssatz am Abend nicht anheben wird. Der Leitindex ATX ging bei 3.211,12 Punkten aus dem Handel - 0,82 Prozent über dem Vortagesschluss. Der ATX Prime gewann 0,82 Prozent auf 1.624,46 Zähler. In den USA sind die Erzeugerpreise im Mai gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozent gestiegen und gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gefallen, wie im Verlauf bekannt wurde. Die Preisentwicklung bei den Herstellerpreisen war damit stärker rückläufig als von Analysten erwartet. Heute Donnerstag wird auch die Europäische Zentralbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...