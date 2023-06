Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Technologiespezialist HÖRMANN Industries GmbH begibt seine vierte Unternehmensanleihe, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der Wertpapierprospekt für die neue Anleihe 2023/2028 (ISIN NO0012938325/ WKN A351U9) wurde heute durch die luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. ...

