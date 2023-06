Hannover (www.anleihencheck.de) - War?s das jetzt? Oder gibt?s noch einen weiteren "Zins-Nachschlag" im Sommer? Nach mittlerweile zehn Zinsschritten in Folge hat sich die Federal Reserve gestern erstmals für ein Abwarten entschieden, so die Analysten der Nord LB.Überraschend sei diese Entscheidung nicht. Spätestens seit den Äußerungen von Vize-Chef Jefferson vergangene Woche, dass die gesamten Auswirkungen der 500 Bp-Zinsanhebungen in Folge berücksichtigt werden müssten, sei deutlich geworden, wohin die Reise in dieser Woche gehe: Erstmal in eine Pause. ...

