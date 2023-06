Linz (www.anleihencheck.de) - Nach zehn Zinserhöhungsschritten legt die US-Notenbank FED nun eine Pause ein und beließ gestern den Leitzinsband in Amerika bei 5,00 bis 5,25%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aussagen von Notenbankmitgliedern würden den Schluss zulassen, dass im Laufe des Jahres noch zwei Anhebungen um jeweils 25 Basispunkte folgen könnten. Viel werde von der Entwicklung der Inflationsrate abhängen, wie der Zinserhöhungspfad weiter beschritten werde. ...

