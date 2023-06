Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Hertha BSC GmbH & Co. KgaA hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Die Hertha BSC Verwaltung GmbH, die persönlich haftende Gesellschafterin der Hertha BSC GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, die angebotenen Bedingungen in dem am 22. Mai 2023 veröffentlichten schriftlichen Verfahren ("Schriftliches Verfahren") gemäß den Anleihebedingungen ("Anleihebedingungen") der am 8. November 2018 begebenen 6,5% 2018/2023 nicht nachrangigen unbesicherten Anleihe (ISIN SE0011337054/ WKN A2NBK3) der Gesellschaft im ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 40.000.000 ("Anleihe") zu verbessern. Hierüber hat sie sich heute mit einem der größten Anleihegläubiger und dem Nordic Trustee & Agency AB (publ) zugunsten aller Anleihegläubiger geeinigt. Die Anpassungen kommen zur Anwendung, wenn dem Schriftlichen Verfahren (oder einem weiteren schriftlichen Verfahren, sofern das erforderliche Quorum nicht erreicht wird) zugestimmt wird. ...

