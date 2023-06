Das Logistikunternehmen Maersk hat Volvo Trucks mit der Lieferung von 25 E-Lkw des Typs Volvo FH Electric für Containertransporte in Deutschland beauftragt. Die ersten beiden Exemplare sollen Ende 2023 an Maersk geliefert werden und die restlichen 23 im ersten Quartal 2024. Der Logistiker wird die Elektro-Lkw für lokale Lieferungen unter anderem in seinem großen neuen Lager in Duisburg sowie im Raum ...

