Die angeschlagene Varta kämpft seit fast einem Jahr mit operativen Herausforderungen und einem fallenden Aktienkurs. Jetzt hat das Unternehmen zur Abwechslung einmal positive Nachrichten veröffentlicht und den Start seiner neuen Gigafactory für Energiespeichersysteme in Deutschland angekündigt. Die Produktion wird in H2 '23 beginnen und eine Kapazität von bis zu 100.000 Systemen pro Jahr (1GWh) haben. Die Analysten von AlsterResearch sehen mittelfristig erhebliches Potenzial für Varta, z.B. ein Umsatzpotenzial von EUR 150 Mio. mit zweistelligen EBITDA-Margen, was das Heimspeichersegment leicht zum Hauptumsatz- und -ergebnisträger von Varta in der Zukunft katapultieren könnte. Operative Herausforderungen würden das Unternehmen jedoch weiterhin belasten, weshalb es nach Ansicht der Experten von AlsterResearch trotz der guten Nachrichten zu früh sei, ihre Einschätzung zu ändern. VERKAUFEN mit unverändertem Kursziel von EUR 16,00. Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Varta%20AG





