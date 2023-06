Linz (www.anleihencheck.de) - Mit 3,8% liegt die Arbeitslosenquote in Großbritannien unter den Erwartungen der Analysten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Unter Berücksichtigung der steigenden Löhne und der aktuell geringen Arbeitslosenquote wirke ein starker Arbeitsmarkt inflationstreibend. Bei einer Teuerungsrate von zuletzt 8,7% im April, gelte eine weitere Leitzinserhöhung der Bank of England Ende nächster Woche als höchstwahrscheinlich. Aktuelle EUR/GBP Range: 0,8550 bis 0,8640 (15.06.2023/alc/a/a) ...

