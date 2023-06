Los Angeles (www.anleihencheck.de) - Mit der vorübergehenden Aussetzung weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank FED, zeichnet sich bereits ab, dass das Jahr 2023 ein günstiges Jahr für festverzinsliche Renditen sein wird, so Peter Becker, Investment Director bei Capital Group."Der schmerzhafte Marktrücksetzer des letzten Jahres bringt auch einen Silberstreif am Horizont mit sich", sage der Experte. Die Anfangsrenditen kurzlaufender Anleihen hätten sich von ihren Tiefstständen erholt und den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren erreicht. Die Einstiegsbewertungen seien einer der attraktivsten Aspekte des heutigen Marktes für kurzfristige Anleihen: "Im Vergleich zu bargeldähnlichen Anlagen gibt es einen großen Wertzuwachs, allerdings mit einem gewissen zusätzlichen Risiko", so Becker. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...