Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Konjunktur in der Eurozone stagnierte in den vergangenen Quartalen, bzw. fiel sogar per Definition in eine leichte Rezession mit einem Rückgang um jeweils 0,1 Prozent in zwei aufeinander folgenden Quartalen, so die Analysten von Postbank Research.Der Gesamt-PMI sei im Mai von 54,1 auf 52,8 Punkte gesunken. Mit 44,8 Punkten signalisiere der Industrie PMI weiterhin deutlich eine Kontraktion. Der PMI halte sich trotz eines leichten Rückgangs mit 55,1 Punkten in der Expansionszone. ...

