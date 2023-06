Sehr geehrter Leser, die De-Dollarisierung, also der globale Trend weg vom US-Dollar, ist ein Thema, das uns in verschiedensten Publikationen von der New York Times bis zum Economist und in den Finanzmedien einschließlich CNBC, Fox Business und Bloomberg begegnet. Die Vorstellung besteht darin, dass Nationen rund um den Globus planen, sich von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...