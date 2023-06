Die LS telcom ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 22/23 gestartet und konnte in den ersten sechs Monaten AlsterResearchs Erwartungen planmäßig erfüllen. Es wurden bedeutende Fortschritte mit der mySPECTRA-Lösung erzielt, die auf ein SaaS-Modell aufbaut. In Großbritannien wurde mit einem Referenzprojekt ein wichtiger Meilenstein erreicht. Insgesamt haben sich bereits 14 Kunden für eine der mySPECTRA-Lösungen entschieden, so dass die wiederkehrenden Umsätze aus dem SaaS-Geschäft kontinuierlich steigen. Nach den zahlreichen Verwerfungen in der Corona-Pandemie, kehrt das Unternehmen zur Normalität zurück. Die veröffentlichten Halbjahreszahlen bestätigen, dass die Gesellschaft auf solidem Weg ist, die gesteckten Ziele zu erreichen, was einmal mehr mit der Bestätigung der Gesamtjahresprognose unterstrichen wurde. AlsterResearchs Analysten bestätigen daher ihr Kursziel von EUR 8,50 und ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/LS%20telcom%20AG





Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken