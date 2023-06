München (ots) -Aiways hat erfolgreich die umfassende "kundennahe Fahrerprobung" des U6 SUV-Coupés abgeschlossen. Mit dieser letzten Absicherung unter Alltagsbedingungen unterstreicht Aiways seine konsequente Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse und seine kompromisslose Qualitätssicherung vor dem Serienstart.Die "kundennahe Fahrerprobung" ist eine spezielle Form des Fahrzeugtests, die es ermöglicht, Aspekte wie Bedienbarkeit und Komfort aus Sicht des Endkunden zu überprüfen. Dieses Vorgehen ist essentiell, um ein realistisches Feedback zur Fahrzeugperformance zu gewinnen und um sicherzustellen, dass alle Systeme und Funktionen den Bedürfnissen und Erwartungen der Nutzer entsprechen.Auf der Teststrecke, die von München nach Warth am Arlberg in Österreich führte, lag der Fokus auf der Software und der Bedienbarkeit des AI-Tech OS Betriebssystems, denn die Ergonomie des Aiways U6 SUV-Coupé zeigt ich mit dem innovativen AI-Cabin Interieur-Designkonzept völlig verändert.Neue Interieur-Ergonomie auf dem PrüfstandEs beschreitet in Bezug auf Ergonomie und Raumkomfort völlig neue Wege. Zentralisierte und essentielle Fahrinformationen wie Geschwindigkeit, verbleibende Reichweite, der Ladestand der Hochvolt-Batterie und Status der Fahrassistenzsysteme werden auf einem voll integrierten 8,2-Zoll-Display hinter dem Lenkrad klar und strukturiert präsentiert. Der Dreh- und Angelpunkt des Anzeigekonzepts ist jedoch das zentral positionierte 14,6-Zoll-Touchscreen-Display. Dank seiner Landscape-Ausrichtung und seiner intuitiven Position nahe dem Lenkrad, bietet es einen optimalen Überblick und ist leicht zu bedienen.Die leistungsstarke Hardware-Architektur der Infotainment-Plattform stellt das Fundament für die völlig neu konzipierte Bediensoftware AI-Tech OS dar, die trotz einer signifikanten Erweiterung der Funktionsvielfalt mit einer simplen Menüstruktur punktet. Das neue AI-Tech OS wurde speziell entwickelt, um ein Höchstmaß an Konnektivität, Benutzerfreundlichkeit und individuelle Personalisierung zu bieten. Es ermöglicht Fahrern die Steuerung einer Vielzahl von Fahrzeugfunktionen zudem per natürlichen Sprachbefehlen.Schnelle Autobahnetappen und alpines Gelände als Stresstest für Antriebsstrang und ChassisDie sorgfältig ausgewählte Route schickte externen Testfahrer nach einer längeren Autobahnetappe mit nicht geschwindigkeitsbeschränkten Teilabschnitten über die anspruchsvolle Topografie der Alpen. Der Erprobungsfokus lag hier einerseits in der Abstimmung und Regelung der Fahrwerks- und Assistenzsysteme, sowie im intensiven Test des neuen AI-PT Antriebsstrangs.Mit einer Spitzenleistung von 160 Kilowatt und einem maximalen Drehmoment von 315 Newtonmetern sorgt der von Aiways neu entwickelte Permanentmagnet-Synchronmotor dank des sehr niedrigen Fahrzeugleergewichts von nur 1.790 Kilogramm für beeindrucken Beschleunigung bei höchster Effizienz. Nach WLTP-Messverfahren erreicht das Aiways U6 SUV-Coupé eine Reichweite von 405 Kilometern, was einem Verbrauch von 16,6 - 15,9 kWh pro 100 Kilometer entspricht.Finale Weichenstellung vor dem Serienstart"Diese kundennahe Fahrerprobung bietet uns wertvolle Erkenntnisse über die Funktionsweise unserer Technologien im realen Straßenverkehr und unter wechselnden Witterungs- und Straßenbedingungen", erklärt Dr. Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations bei Aiways. "Diese Erprobung von externen Testfahrern ermöglicht noch einmal einen finalen Blick auf den Entwicklungsstand. Mit dem Feedback können wir das U6 SUV-Coupé so optimieren, dass es den hohen Anforderungen unserer Kunden in allen Aspekten gerecht wird".Vor dem Hintergrund des anstehenden Serienstarts des Aiways U6 SUV-Coupé unterstreicht die kundennahe Fahrerprobung das Engagement der Marke, ein Fahrzeug zu liefern, das nicht nur in puncto Elektromobilität und Technologie beeindruckt, sondern auch durch seine ausgezeichnete Fahrleistung und seinen hohen Komfort überzeugt.Pressekontakt:Aiways Automobile Europe GmbHBernd Abel+49 (0) 89 693135269bernd.abel@ai-ways.euGeorgia Chapman+49 (0) 89 693135278georgia.chapman@ai-ways.euOriginal-Content von: Aiways Automobile Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150402/5535225