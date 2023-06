Ford Motor Company mit Ausbruchssignal - kommt jetzt mehr?

Thomas Bopp,

Die Ford Motor Company ist einer der ältesten Autohersteller der Welt. Nach einem Corona-Tief bei unter vier US-Dollar ist die Aktie wieder auf dem Weg Richtung Norden und hat unlängst ein Konsolidierungsdreieck nach oben verlassen. Kommt es in den nächsten Monaten zu einem erneuten Angriff des Januar-Allzeithochs?

Der amerikanische Automobilhersteller produziert neben PKWs auch Landmaschinen, LKWs und Geländewagen. 1903 von Henry Ford in Detroit gegründet, war das Unternehmen bereits zehn Jahre später ein Pionier im Zuge der Einführung der Fließbandproduktion. Das brachte einen radikalen Umbruch in der erst vor Kurzem entstandenen US-Autoindustrie mit sich. Das Ford Modell T, auch "Tin Lizzy" genannt, wurde aufgrund des Fließbandes zum Verkaufserfolg und sorgte dafür, dass ein großer Teil der US-Amerikaner erste größere Reisen im eigenen Auto unternehmen konnten.

Am 31. August 2012 baute Ford, nach 109-jähriger Unternehmensgeschichte, das 350-millionste Auto. Es handelte sich um einen roten Ford Focus, der in der thailändischen Fabrik in Rayong vom Band rollte.

Die Pickup-Trucks der Serie Ford F gehören zu den weltweit meistverkauften Autos dieser Größenordnung. Mittlerweile werden auch diese Modelle für den Elektroantrieb umgerüstet. Den ein oder anderen Ford Mustang "Mach-E" dürften Sie bereits auf deutschen Straßen gesichtet haben.

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ford Motor Co. von 136,3 Mrd. USD auf 158,1 Mrd. USD um 15,9 % gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 17,9 Mrd. USD auf -2,0 Mrd. USD. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Abschreibungen auf die Rivian-Beteiligung, einem E-Fahrzeug-Startup, vorgenommen werden mussten.

Am 03.05.2023 meldete Ford Motor Co. dann aber auch schon wieder einen Gewinn. Die -Zahlen für das 1. Quartal 2023, das am 31.03.2023 endete, waren überaus positiv. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 41,5 Mrd. USD (+20,3 % ggü. dem Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,8 Mrd. USD (Vorjahr: -3,1 Mrd. USD).

Abbildung 1 zeigt den langfristigen Kursverlauf der Ford-Aktie ab 2013. Im letzten Jahr bildete die Aktie tiefere Hochs und höhere Tiefs aus. Diese sind in der Grafik gelb markiert. In der Charttechnik ist die daraus entstehende Formation als Konsolidierungsdreieck bekannt. Dieses Konsolidierungsdreieck wurde unlängst nach oben verlassen. Zeitgleich kam es zur Kreuzung der blauen 200-Tage-Linie nach oben. Demnach ergab sich ein doppeltes Kaufsignal, gefolgt von weiteren Kursgewinnen, die sich höchstwahrscheinlich fortsetzen werden.

Abbildung 1 - Ford Motor Co. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum17.06.2013 bis 14.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Langfristig könnte die Aktie in den nächsten Monaten noch weiter steigen, und zwar bis zur rot eingefügten Widerstandslinie im Bereich um 17 US-Dollar.

Wie im zweiten Tageschart (Abbildung 2) zu sehen ist, kam Schwung in die Aufwärtsbewegung, als die Ford Motor Company ein neues Supertrend-Kaufsignal generierte. Der entsprechende Indikator steht entweder auf Kauf oder Verkauf. Nachdem dieser vorher oberhalb des Kursverlaufes als rote Indikator-Linie berechnet wurde, ist der Supertrend-Indikator nun als grüne Linie unterhalb des Kursverlaufes zu sehen. Im Nachgang an dieses Kaufsignal wurde auch der seit November letzten Jahres gültige Widerstandsbereich zwischen 13,16 und 13,50 US-Dollar nach oben gekreuzt.

Sofern sich der Trend fortsetzt, dürfte der US-Autohersteller kurzfristig weiter bis in die Widerstandszone ab 14,92 US-Dollar steigen.

Abbildung 2 - Ford Motor Co. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.05.2022 bis 14.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Alles in allem spricht die Charttechnik dafür, dass die Ford Motor Company weiter steigen wird. Jede neu eröffnete Kauf-Position sollte mit einem Stopp unter 13 US-Dollar abgesichert werden.

Schafft es der Wert hingegen nicht, weiter zu steigen, ergibt sich bei einem erneuten Kursrutsch unter die grüne Unterstützungszone zwischen 13,16 und 13,50 US-Dollar eine mögliche, kurzfristige Short-Chance. Deren Ziel liegt im Bereich der blauen 200-Tage-Linie.

Nachfolgend finden Sie die zwei Anlageinstrumente, die für einen Einstieg im Falle des bullischen bzw. bearishen Szenarios genutzt werden können.

Call-Optionsschein auf die Ford Motor Co. für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis imp. Vola. Hebel Ford Motor Co. HC134T 2,41 12,366562 USD 34,94 5,60

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.06.2023; 14:00 Uhr

Put-Optionsschein auf die Ford Motor Co. für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis imp. Vola. Hebel Ford Motor Co. HC79NJ 1,97 15,00 USD

36,89 6,82

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.06.2023; 14:00 Uhr

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

