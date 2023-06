Die A1 Telekom Austria-Eigentümer América Móvil (AMX) und die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) haben das Vorstandsteam der abzuspaltenden TowerCo bestellt. Und zwar wird Ivo Ivanovski künftiger CEO und Lars Mosdorf künftiger CFO des Unternehmens. Ivanovski und Mosdorf werden ab sofort als Geschäftsführer in der TowerHolding GmbH die notwendigen Vorabarbeiten für die Spaltung des Funkturmgeschäfts in eine eigene, börsennotierte Gesellschaft treffen. Die für die Spaltung notwendige außerordentliche Hauptversammlung wird in den kommenden Monaten stattfinden. Ein genaues Datum steht dafür noch nicht fest. Ivo Ivanovski leitet derzeit den Bereich International Regulatory & European Affairs in der A1 Telekom Austria Group. Lars Mosdorf blickt auf eine Karriere in ...

