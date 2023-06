Hamburg (ots) -Per Baukasten erstellt man ganz einfach eine eigene Website. COMPUTER BILD hat die wichtigsten Dienste getestet und zeigt, worauf es ankommt.Wer einen Homepage-Baukasten nutzt, benötigt fürs Erstellen einer professionell aussehenden Webseite keinerlei Programmierkenntnisse. Alle getesteten Dienste bieten deshalb eine große Auswahl an Vorlagen: Jimdo liefert rund 100 sogenannte Templates, IONOS etwa 400 und Wix sogar 800.Die Bearbeitung der Website erfolgt bei allen getesteten Baukästen sehr bequem: Man sieht ähnlich wie in einem Layout-Programm stets die fertige Seite, kann Elemente wie Fotos, Texte oder Links löschen, verändern, hinzufügen und befüllen.Besonders wichtig: der Datenschutz, denn die eigene Webseite muss den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entsprechen. Während hier alle europäischen Anbieter mindestens "befriedigend" abschnitten, leisteten sich die drei Nichteuropäer grobe Schnitzer. So wurden die AGB von Wix und Squarespace als sehr verbraucherunfreundlich und die von GoDaddy sogar als gefährlich für Verbraucher eingestuft.Fazit: Das beste Gesamtpaket liefert IONOS, das starke Extra-Funktionen und eine vorbildliche Kundenbetreuung bietet. Wer es individueller mag, sollte einen Blick auf den Website-Baukasten von Wix riskieren, wo kaum gestalterische Wünsche offenbleiben.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 13/2023, die ab 17. Juni 2023 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor. Und: Alle Printprodukte der COMPUTER BILD Gruppe sind vom TÜV NORD als klimaneutrale Produkte zertifiziert!Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5535303