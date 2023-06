Hamburg (www.anleihencheck.de) - Auch wenn sich die FED erwartungsgemäß auf eine Zinspause im Kampf gegen die Inflation verständigt hat, ist der Zinsgipfel aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht erreicht, so Tariq Chaudhry von der Hamburg Commercial Bank.Auch für die EZB in Frankfurt dürfte gelten, dass man den Zenit noch nicht erreicht habe. Die Konjunktur erwecke datenseitig in den USA und in Europa durchaus den Eindruck, dass sie weitere Zinserhöhungen verkraften könnte, auch wenn die Verschärfung der Industrieschwäche weltweit und geopolitische Spannungen in Asien Abwärtsrisiken für die globale Wirtschaft bereithalten würden. Der kurzfristige Optimismus scheine aber vorerst die langfristige Sorgen der Anleger zu überdecken. Die Renditen der zehnjährigen T-Notes seien nach einem substanziellen Anstieg zu Beginn der Woche leicht abgefallen. Die T-Notes würden sich aktuell bei 3,84% und Bunds bei 2,50% halten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...