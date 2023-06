New York (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung der FED, eine Pause der Zinserhöhung einzulegen, entsprach zwar den Erwartungen des Marktes, die Endrate wurde jedoch auf 5,6 % angehoben - was die vorherigen Prognosen übertrifft, so Jon Maier, Chief Investment Officer bei Global X. Insgesamt handele es sich um eine recht "gezwungene und hektische" Zinspause. Für die Zukunft seien die Prognosen für die Kerninflation und das Wirtschaftswachstum nach oben korrigiert worden - während die Wachstumsprognose ermutigend sei, würden sich die Märkte aufgrund dieser Korrekturen nun auf die Juli-Sitzung konzentrieren. (15.06.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...