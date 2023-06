Die Österreichische Post hat ihre Brief-Preise überarbeitet. Mit 1. September 2023 kann der ECO-Brief mit einer Laufzeit von zwei bis drei Werktagen mit Briefmarken frankiert und direkt in einen der über 14.000 gelben Briefkästen eingeworfen werden. Der ECO-Brief S kostet derzeit 81 Cent und wird in Zukunft 95 Cent kosten. Der schnellere PRIO-Brief mit Zustellung am nächsten Werktag kann weiterhin in allen Postfilialen und bei Post Partnern aufgegeben werden. Der PRIO-Brief S kostet derzeit 1 Euro und wird in Zukunft 1,20 Euro kosten. Briefmarken werden ab 1. September also nur noch für den ECO-Brief verwendet. Alle Briefkästen werden weiterhin von Montag bis Freitag mindestens einmal täglich entleert, die Laufzeit der eingeworfenen ECO-Briefe ...

