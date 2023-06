München (ots) -Den Gartenstadtcharakter erhalten und trotzdem bezahlbaren Wohnraum schaffen: Auf diese Linie für die weitere Planung in München-Hartmannshofen hat sich die CSU-Fraktion heute bei entsprechenden Beratungen in Haushaltsausschuss mit Bauminister Christian Bernreiter und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter verständigt.Der Freistaat Bayern wird auf einzelnen großen Grundstücken die Bebauung maßvoll erweitern. So können bis zu 60 Wohnungen geschaffen werden. Der Baumbestand und die großen Gärten, die den Charakter des Viertels prägen, bleiben erhalten. Die Stadt München wird am Bebauungsplan festhalten.Dazu der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Josef Zellmeier:"Die CSU-Fraktion möchte den Gartenstadt-Charakter in Hartmannshofen erhalten. Es ist gut, dass heute mit der Stadt München eine Lösung gefunden werden konnte, die Grundstücke weiterhin nur maßvoll zu bebauen. Auf dieser Grundlage kann nun sinnvoll gegen leerstehende Häuser vorgegangen werden. Ein großer Erfolg ist es, dass damit große Grundstücke von den staatlichen Wohnungsbaugesellschaften bebaut werden können. So wird bezahlbarer Wohnraum geschaffen und gleichzeitig der Charme von Hartmannshofen erhalten."Dazu Josef Schmid, in dessen Stimmkreis Hartmannshofen liegt:"Wir als CSU-Fraktion haben dafür gesorgt, dass Hartmannshofen nicht zubetoniert wird und uns entsprechend durchgesetzt. Wir bewahren den Gartenstadtcharakter mit der bereits vorhandenen Bebauungsplanung. Denn Hartmannshofen ist siedlungstypologisch einzigartig in München und muss erhalten werden. Den dringenden Erfordernissen des Wohnungsbaus in großer Zahl kommen wir an vielen anderen Stellen nach, beispielsweise im Kirschgelände oder auf dem ehemaligen Diamalt-Gelände, an der Paul-Gerhardt-Allee oder in Freiham."Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinE-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTeresa PersardPressereferentinE-Mail: teresa.persard@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5535370