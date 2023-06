Die EZB hat am Donnerstagnachmittag ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben. Infolgedessen legte der Euro gegen den Dollar stark zu, was auch die Edelmetallpreise beflügelte. Die jüngste Konsolidierung bei Gold und Silber könnte damit vorbei sein und schon bald ein neues Allzeit- beziehungsweise Jahreshoch folgen.Bis 14.30 Uhr sah es so aus, als würde es ein schwacher Tag für Gold und seinen kleinen Bruder Silber werden. Doch die News seitens der EZB ließen die Preise anspringen, der Goldpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...