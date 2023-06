Das kursbestimmende Thema bei der Aktie ist eigentlich die Übernahme durch Microsoft. Zu einem Kurs von 95 Dollar will der Big-Tech-Konzern den Gaming-Giganten Activision Blizzard schlucken. Während sich diesbezüglich juristische Auseinandersetzungen an den USA und Großbritannien anbahnen, gibt es aber auch eine andere spannende Entwicklung.Mit "Diablo 4" hat Blizzard nach eigenen Angaben am 6. Juni sein erfolgreichstes Spiel veröffentlicht - bezogen auf die Verkaufszahlen kurz nach Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...